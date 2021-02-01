義大研發酵素植物萃取SKY 產學合作暨技轉簽約共創生醫大未來

迎接智慧科技新浪潮，蓄積產學研合作能量，義守大學日前攜手長利奈米生技公司與金屬工業研究發展中心，舉行三方產學合作簽約暨技轉儀式，共創智慧醫療、精準健康生醫大未來。

義大在金工中心推薦下，邀請長利奈米生技公司一起開發保健品，透過技轉義大「生物科技學系」特聘講座教授蕭介夫所研究的酵素轉化技術，可望量產特殊植物萃取物，開發協同治療三陰性乳癌的輔助保健品，目前已由金工中心進行試量產實驗，並由「生科系」教授楊智惠、「學士後中醫學系」教授黃耿祥進行安全性與功效性驗證，為生技產學研注入新活水。

義大校長陳振遠表示，義大以「智慧醫療、精準健康」為重心，積極推展健康醫學研發，期待三單位共同努力促成該計畫，在生醫領域攜手躍進；金工中心執行長林秋豐指出，將扮演好量產化的角色，期待持續合作打拚；長利奈米生技公司總經理紀宜仁則期許三方團結，發揮各自優勢與研發能量，將好的技術與產品推廣到國內外，讓臺灣生技產業發光發熱。

楊智惠教授指出，義大團隊所研發的酵素，透過轉化技術生產的特殊植物萃取物（簡稱SKY），具有抗癌、抗病毒、促進抗癌藥物協同作用，很榮幸能與金工中心、長利奈米生技公司共同努力，開發可運用於協同治療三陰性乳癌的輔助保健品，期許該產品的特色關鍵與創新技術，有機會參加國家新創獎，再創「跨域創新」里程碑。