靖天購物台運用8K投影技術結合AR購物領先全球 以3D立體圖呈現商品給消費者嶄新體驗

早期傳統電視購物以單向接收訊息為主，但近期隨著XR科技帶動了各產業數位轉型應用，電視購物也融入了多載具的便利作法。消費者一面看電視的商品介紹，一面用手機點出商品的3D圖，可變換360度的各種視角欣賞，看得滿意就下單。這種手機式AR購物融合電視購物市場，已經興起一股革命性的轉變，在電視購物變得更有趣且方便！

marq+ app 下載圖。圖／靖天購物台提供

此一革命性的創舉由靖天購物台與台灣AR領導品牌宇萌數位科技共同打造，靖天購物台為了結合AR與電視購物，特地進駐全台第一座8K攝影棚「t.studio」錄製節目，並運用最新的8K投影作為背景，營造身歷其境的視覺感受，使商品在電視畫面中可呈現超高畫質的效果，並且導入宇萌數位的marq+ AR互動媒體平台，讓民眾觀看電視購物節目時，使用手機掃瞄電視商品圖，可即時在手機上呈現3D效果，360度審視商品無死角，還可變換商品顏色，將商品擺放在家中佈置，滿意即可一指搞定下單!

宇萌數位科技執行長白璧珍表示，隨著軟硬體、5G等技術的成熟，實境科技在疫情趨勢下加速擴展企業級服務，因此和行動載具結合的AR平台將持續主導市場並擴大功能與規模，並提供更多數據與分析工具以協助企業決策，而本次和靖天購物台之結合，正式提供了全新型態AR式購物新型態，解決了現代人在客聽看電視一面滑手機的疏離感，目前融入多載具虛實融合的多重趣味性，讓電視購物頻道播送中，使用者可以即時使用手機體驗物品，或進行即時互動遊戲，甚至還可以得到優惠刮中好禮，再搭配一鍵下單購物模式，輕鬆又方便，預期將會成為XR領域全新購物體驗型態。

靖天購物台（有線電視頻道80台）AR互動節目將於2021年2月1日起上線，民眾只要下載marq+ APP即可享受高互動性的購物體驗，而此新型態AR互動節目的開播，將特別提供參與的觀眾，體驗AR購物還可立即獲得商品優惠折價券!