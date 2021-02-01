牛年迎春遊雲仙 賞櫻觀瀑森呼吸

迎接2021新春，到雲仙樂園搭乘空中纜車賞春櫻、觀瀑布，享受森林芬多精，展望新的一年金牛報喜，萬事如意。

雲仙樂園櫻花綻放美不勝收。圖／業者提供

新春初一到初五，雲仙樂園櫻花綻放美不勝收，園區內邀請街藝頭藝人“韓吉”彈打雙人組，全天時段音樂演出與劉沛忻老師的韻律體操呼拉圈，展現力與美的律動。喜愛塔羅牌的民眾可以現場拜訪專業的Lala老師傳授開運秘笈。新春文創商店，展出VItone輕珠寶系列精品，並由「豐盛年樺」舉辦免費奉茶與烏魚子試吃活動。

春節期間於上、下午特定時段，除了免費園區生態導覽外，還安排旺仔及財神爺向遊客拜年，增添年節氣氛。是適合全家大小一日輕便小旅行的好去處。園區內推出各項優惠方案，滿足親子同樂、家族旅行、情人浪漫遊的一日遊行程規劃。



雲仙樂園園區內萬年橋頭。圖／業者提供

雲仙樂園原民屋鮮啤吧。圖／業者提供

雲仙樂園射箭場。圖／業者提供

雲仙樂園家扶鞦韆趣。圖／業者提供

雲仙樂園親子遊戲區。圖／業者提供 8-雲仙樂園家扶鞦韆趣。圖／業者提供

迎新櫻花季一日遊方案:

1.搭纜車吃美食 $630/人(原價$815) – 空中纜車來回券+入園票+櫻花美食饗宴套餐或原民屋套餐 2選1 。

2.樂遊雲仙 $500/人(原價$710) – 空中纜車來回券+入園票+划船、射箭、漆彈各乙次 。

3.森林下午茶 $416/人(原價$550) – 空中纜車來回券+入園票+葉綠素咖啡廳下午茶或特餐2選1 。

秋冬限定專案、新年賀歲專案

雲仙「秋冬限定專案1泊2食」，贈遊樂3選1，原價$5610只要$3333+10% (3666) 雲仙「新年賀歲專案1泊3食」，贈遊樂3選2，原價$6600，只要$3999+10% (4398) 。



吃喝玩樂暢遊雲仙，相關內容專案請上官網http://www.yun-hsien.com.tw/或臉書查詢，訂購專線請電洽（02）26616383。



