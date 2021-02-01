Nespresso大玩 AR科技！12款咖啡機實境預覽　開運方位輕鬆佈局



迎接金牛新氣象！添購一台科技感與美感兼具的咖啡機能為您帶來滿滿幸福感，不僅讓家中質感升級，也能每天洋溢在咖啡香中。然而五花八門的款式讓人難以抉擇？要挑選到一台命定完美的咖啡機，除了功能取向之外，也需要考量整體空間規劃以及風格佈置，如此重要的選擇卻無法「試擺」該怎麼辦？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso於官方網站推出「AR實境預覽功能」，透過相機鏡頭量出空間大小，輕點螢幕就能將咖啡機瞬間移動放上點選位置進行模擬，實際感受不同機型、顏色的擺放效果，輕鬆規劃居家專屬咖啡館，享受咖啡美好時光！即日起至2月17日止，Nespresso 推出全系列咖啡機新春優惠活動，打造專屬咖啡空間只要$2,990起，選定咖啡機趕快採取行動吧！

透過AR實境預覽功能，簡單4步驟就能將瑞士頂級咖啡品牌Nespresso 多款質感咖啡機瞬間移動到家中進行「試擺」。圖／Nespresso提供

一鍵「試擺」！簡單4步驟 輕鬆打造專屬咖啡空間

買咖啡機不用再憑空想像了！除了依照自己的咖啡飲用習慣找到最適合的咖啡機，現在也能透過Nespresso官方網站，搭配居家空間和風格挑選最喜歡的咖啡機款式，並點選AR實境預覽功能，簡單4步驟就能將瑞士頂級咖啡品牌Nespresso 多款質感咖啡機瞬間移動到家中進行「試擺」。

前往Nespresso官方網站－咖啡機頁面，挑選想要模擬的咖啡機(https://www.nespresso.com/tw/zh/order/machines) 點選「AR實境預覽」按鍵 將手機相機鏡頭對準希望擺放的空間位置 體驗咖啡機擺放在居家空間中的氛圍





即日起至2月17日止，Nespresso 推出全系列咖啡機新春優惠活動。圖／Nespresso提供

時尚輕巧Essenza Mini：完美妝點居家小天地

居家辦公怎麼可以缺少迷人咖啡香氣？Nespresso有史以來最迷你的咖啡機 — Essenza Mini絕對是小空間神器，外型簡約時尚的設計深受消費者喜愛，五款顏色可依據空間氛圍進行搭配，無論是居家辦公族群或是小資租屋族，都能完美妝點您的一方小天地。即日起至2月17日止，迷你時尚的Essenza Mini咖啡機只要$2,990 (原價$4,300)就能帶回家，打造專屬的角落咖啡館！

清新優雅Gran Lattissima：香醇咖啡打造午後小憩空間

外型設計優雅淨白的Gran Lattissima咖啡機，不管居家空間是美式現代風格，或是北歐簡約風都十分百搭，且內建9種咖啡飲品食譜，無論是黑咖啡或是需添加牛奶的咖啡飲品，都能輕鬆滿足全家人不同的咖啡喜好，絕對是您的「食」尚首選！外型優雅的Gran Lattissima於新春期間首次推出優惠價$11,800 (原價$13,800)，在忙碌過後來杯香醇咖啡，打造午後小憩的愜意空間吧！



即日起至2月17日止，Nespresso 推出全系列咖啡機新春優惠活動。圖／Nespresso提供

頂級旗艦Creatista Plus：隨時化身義大利咖啡館中的拉花大師

Nespresso 咖啡旗艦機Creatista Plus以金屬質感機身，打造成熟洗鍊的風格為空間加分，彷彿置身義大利專業咖啡館！附有全自動蒸汽管設計，內建8種奶泡質地、11種牛奶溫度設計，可依個人喜好進行調整，將質地細膩的奶泡與頂級咖啡完美融合。隨咖啡機將附贈不鏽鋼拉花鋼杯、精美進口咖啡杯組等旗艦贈禮，在家您也能化身拉花大師盡情創作，入手頂級旗艦機Creatista Plus就趁現在，新春優惠價只要$14,800 (原價$18,800)！