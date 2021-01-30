「鴻圖工藝」三義館盛大開幕 首檔展出何宿玄道家符籙藝術創作「枯木」個展

「鴻圖工藝」三義館，今（30）日盛大開幕，開幕現場並提供在地知名店家叁代堂以及山木島喜餅的精緻點心，展現三義優雅的地方風貌。首檔展覽展出何宿玄道家符籙藝術創作「枯木」個展，展至3月28日止，歡迎藝術愛好者前往參觀。

創作者何宿玄（左起）、鴻圖工藝負責人黃柏愷、錫藝藝術家李瑋合影。

鴻圖工藝負責人黃柏愷表示，鴻圖工藝是一個集結新生代工藝家與藝術家的人文空間，以開創新時代人文思潮為主體，號召臺灣各界新一代文化傳承者，一同為這片土地的樣貌描繪出展現的輪廓。鴻圖工藝除了專營在地工藝師的藝術創作、翡翠玉石以及豐富的傳統藝品外，更以品味生活的概念，從藝品鑑賞、茶道體驗以及咖啡紅酒等時下流行的人文活動，打造全方位的品味空間，為以木雕工藝盛名的三義增添更多人文氣息。

何宿玄於展覽現場解說作品創作理念。

黃柏愷表示，鴻圖工藝將每季推出台灣新銳藝術家作品展，讓這些新銳藝術家從三義出發、穩健腳步、邁向國際。該空間下一檔次將展出錫藝藝術家李瑋的作品。

展覽現場。

首檔展覽「何宿玄道家符籙藝術創作個展」，展出的作品以道家符籙結合書法的藝術呈現，將內在精神世界與人文藝術契合，是極為新穎的創作風格。何宿玄表示，他將東方哲學思想融入在道家符籙藝術創作中，蘊含了三清衍化、天雷地罡等自然奧秘於其中，希望藉由這些創作，讓世人得以新的方式接觸神秘的道教文化。

「鴻圖工藝」以品味生活的概念，打造全方位的品味空間。

何宿玄早年皈依武當山玄武派為道教俗家弟子，後拜於玄元宗老君派玄谷子門下研習道法，目前於天主教輔仁大學宗教研究所攻讀碩士，鑽研東西方宗教、哲學、珠寶學、社會學，是一位集道士、珠寶家、哲學家、藝術家、作家等多樣身分於一身的創作者。

「鴻圖工藝」三義館資訊

地址：苗栗縣三義鄉水美街315-97號

營業時間：週四下午2點-5點（預約制）

預約專線：03-7878232