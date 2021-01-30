北海福座彌陀聖像開光暨鐘樓啟用大典　祈天福保安順

國寶集團旗下的北海福座，於今日良辰吉時舉行「彌陀聖像開光安座暨鐘樓落成啟用大典」，由國寶集團前總裁朱國榮、國寶集團董事長邵明斌、多元行銷事業群總經理湯順甄與北海福座副總經理吳良正共同為主佛聖像開光安座，並宣告鐘樓落成啟用，過程莊嚴肅穆，祈福四方平安。



國寶集團前總裁朱國榮、國寶集團董事長邵明斌、多元行銷事業群總經理湯順甄與北海福座副總經理吳良正共同為主佛聖像開光安座。圖／業者提供

北海福座阿彌陀佛安座開光儀軌，禮請三傳佛教10多位諸山長老、大德高僧共同主持，在新大佛開光儀式舉行之前，於禮佛大殿為獻供的佛教「法寶」舉行加持儀式，緊接著由長老群領眾人至鐘樓處進行灑淨祈福儀式及鳴鐘報壇，最後至彌陀聖像處進行十供養及「供法藏」開光儀式，使新大佛在佛、法、僧三寶法力加乘，成就具足智慧、圓滿功德。

大典禮請三傳佛教多位諸山長老、大德高僧共同主持，並於禮佛大殿為獻供的佛教「法寶」舉行加持儀式。圖／李翊榛

北海福座為提供清淨聖嚴的殊勝道場並修築鐘樓，日後往生者安葬時，皆會擊幽鳴鐘，冥陽兩利。圖／業者提供

阿彌陀佛聖像座落在北海福座入口處，於2020年初即開始打造10公尺高的主佛、5公尺高的蓮花座，阿彌陀佛坐西朝東，為西方極樂世界的教主，能接引各菩薩往生西方淨土，又稱接引佛，北海福座為提供清淨聖嚴的殊勝道場，投入大量資金人力，並修築鐘樓，日後往生者安葬時，皆會擊幽鳴鐘，凡聞鐘聲，盡息苦具，脫幽出厄，冥陽兩利。



長老群領眾人至彌陀聖像處進行十供養及「供法藏」開光儀式。圖／業者提供

國寶集團從生命事業起家，至今成立已有30年以上，跨足殯葬事業、營造建築及育樂休閒等不同事業，國寶集團不斷創新及以善念為出發點，為北海福座的客戶打造彌陀聖像，與十方善士共同修築，齊享此造像無量功德。

未來對於老年人口居高不下的社會趨勢，國寶也計劃建造樂活的養身村，提供更完善完備的居家環境，照顧老年退休生活，讓高齡者不只活得久，也活得健康快樂，開創全方位的樂齡服務，國寶集團正朝向「生活、創新、公益、科技、環保」等五大願景目標邁進，把溫暖與希望的種子散播到社會的每一個角落，營造更美好的世界！

