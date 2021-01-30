《今周刊》舉辦ESG永續台灣國際高峰會 知名企業分享ESG的發展趨勢與推動策略

全球ESG標的資產達40兆美元，企業如何跟上？《今周刊》26日舉辦第一屆ESG永續台灣國際高峰會，邀請深耕多位ESG領域的知名企業向出席的與會業者分享ESG的發展趨勢、各企業內部針對ESG的推動策略與做法。此次高峰會也首度與國際評鑑機構MSCI和ISS Corporate Solution進行同步交流，會議圓滿成功。

國際評鑑機構MSCI董事總經理暨亞太區業務總裁林偉傑在論壇中指出，未來ESG發展有強大潛力，企業為了達成巴黎協定的目標，可能讓商業模式徹底轉型，或因符合減碳目標的合格標的越來越少，讓投資組合集中化。林偉傑認為，ESG短期確實需要付出成本投入，「但長期來看，對企業競爭力、營利都有幫助，投資ESG相當值得。」

專注於企業顧問服務的PwC資誠永續發展服務公司總經理李宜樺以「ESG對於企業獲利與風險」為題發表專題演講，李宜樺表示，ESG趨勢已形成，企業不永續就會被淘汰，其中包括全面性法規修改、社會氛圍改變、科技強化ESG落實、ESG投資將成為四大主流趨勢。

李宜樺指出，2020年全球以ESG為基礎的資產高達40.5兆美元，未來還會逐年提高。有77％的機構投資人預計於2022年停止投資non-ESG產品，ESG的重要性值得重視。

對於推動ESG的策略做法，李宜樺建議從四個面向著手，分別是治理（組織、投入資源、整合）、聚焦（財務與核心業務連結、重大性、趨勢）、落實（目標、成果、透明揭露）、對內及對外的溝通等方向思考，讓企業長期以獲利作為企業生存的考量，轉變為利己利他的方式為企業帶來永續。

出席論壇的中鋼總經理王錫欽在演講時提到，過去鋼鐵業被認為是高耗能產業，但中鋼以「5G策略」，分別從綠色製程、綠色產品、綠色夥伴、綠色事業、綠色生活等方面著手，推動多項方案，提升公司環保績效，開拓綠色商機，也促進綠色友善環。

穩懋半導體董事兼總管理服務處總經理陳舜平也分享該公司近年來在ESG領域的做法。陳舜平表示，過去五年穩懋市值與外資持股率皆有所提升，部分原因就在於公司致力永續經營。陳舜平強調，落實永續經營的關鍵，在於清楚認知到，永續經營是過程而非終點，必須由最高管理層帶領，成為全公司同仁的共同承諾。

陳舜平建議，企業必須善用資源，專注於重大議題，設定目標，定期檢視達成進度，持續與投資人及股東溝通，保持公開透明。

長榮海運副總經理唐嘉生表示，長榮海運對於ESG的要求，成為另一個企業永續方程式，讓滿足利害關係人合理的永續需求，等同於企業能夠永續進步成長的必要關鍵。2020年8月，長榮已加入「船舶回收透明度倡儀」，將「長聖輪」第一份監工報告主動提供給挪威主權基金參考，都是公司在ESG領域的努力。