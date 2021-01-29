牛轉乾坤靠眉毛 她告訴你如何修出牛年開運眉

牛年即將到來，如何牛轉乾坤，讓事業與財運更上層樓，張鈺珠說重點是「眉毛」。「眉毛代表智慧、個性和人緣，有智慧就有想法，自然好運就來。」

師承人相學大師蕭湘居士，張鈺珠身兼人相學老師與專業彩妝師於一身，她說「牛年開運眉」要具備幾項條件。

「眉頭代表近財，眉峰至眉尾代表遠財。」張鈺珠說，近期內手頭的現金，跟未來能守住的錢財都很重要，因此眉毛不能前濃後淡，或是眉尾散亂。而且眉型要配合每個人的面相來修，才能招來更多好運。尤其是31到34歲，流年行運到眉毛影響就會很大。牛年開運眉的重點有八個：

１、 眉間距寬，兩眉間距離兩指以上，讓印堂更寬廣

２、 居額之上，眉眼間的距離不能太接近

３、 眉尾有聚，最好能與眉頭平衡豐盈

４、 眉毛有彩，有光澤代表氣血循環佳

５、 毛流要順，不能逆向生毛

６、 眉尾過目，眉尾的長度至少要與眼尾齊長，超過眼尾更佳

７、 眉型有揚，眉毛要稍微向上揚

８、 根根分明，不能雜亂無章

在東區己開店20年的『同心圓』紅豆餅名店老闆娘陳力瑜說，因為疫情影響生意，後來請教張鈺珠的開運眉毛術，回家後靈機一動，研發出創新口味的『養生猴頭菇』。素食的鹹口味，搭配濃郁奶香的餅皮，吃了有飽足感，讓店裏的生意往上突破不受疫情影響，外送訂單送不停。

張鈺珠說，眉毛決定個性，個性決定命運。而眉毛在五官相法當中被稱作「保壽官」，顧名思義也與壽命間有所關聯。眉尾若長出特別長的眉毛稱作「壽毛」，代表身體健康。想要在牛年行大運,風生水起的朋友們,不妨可以嘗試看看修牛年開運眉。