卓伯源、帥宇愛無限 連續5年捐贈羽絨外套送暖彰化家扶兒

長年以來一向關懷彰化家扶中心受扶助家扶兒生活與教育的前彰化縣長，同時也是彰化家扶扶幼委員會前主委卓伯源與帥宇實業公司在年關將近、寒流屢襲之際，29日上午特別為彰化家扶兒們親自送來了258件暖呼呼的羽絨外套，這也是連續第5年捐贈羽絨外套給彰化家扶兒。

卓伯源勉勵家扶兒們「萬丈高樓平地起，英雄不怕出身低」，只要勇於克服逆境奮力向前，一定能脫貧自立邁向光明未來。圖／陳仁義

彰化家扶兒口中的「愛心叔叔」卓伯源與彰化家扶扶幼會主委廖慧珠一起為家扶兒穿上新羽絨外套。圖／陳仁義

前彰化縣長卓伯源表示，因為擔心經濟貧困的家扶兒沒有足夠的禦寒衣物，且最近早晚溫差很大，所以購買150件羽絨外套送給家扶兒，同時感謝帥宇實業今年沒有因疫情影響而暫停，一樣持續愛心響應，第5年支持此愛心行動，加碼提供108件羽絨外套，總共有258件全新的保暖羽絨外套，期許可以讓家扶兒的身體、心靈都暖呼呼。

彰化家扶小孩們回送親自製作的感謝圖卡感謝愛心叔叔卓伯源。圖／陳仁義

另外，值得一提的，現在任職皇林建設副總經理的彰化家扶自立青年黃士傑，在獲知此愛心活動後，也特地愛心響應請人送來500顆茶葉蛋，分享家扶兒。

彰化家扶扶幼會第一副主委陳志池為家扶孩子穿上愛心羽絨外套，並勉勵家扶孩子們要懷抱「感恩、祝福、回饋」的心，長大後有能力了也要回饋社會，幫助弱勢。圖／彰化家扶提供

彰化家扶主任王震光說，彰化家扶扶助的經濟弱勢孩子，面對著寒流來襲時，一件上千元的羽絨外套對這些受助家庭幾乎是遙不可及，在氣溫冷冽的寒冬中，無疑是雪上加霜，前縣長卓伯源與帥宇實業為了不讓家扶兒在寒冬中受凍，已連續第5年捐贈並親自將保暖羽絨外套送達彰化家扶中心，讓這些經濟貧困家庭的孩子，都能拿到一件羽絨外套，這股愛心暖流也隨著穿在身上的羽絨外套，流進家扶兒心中，讓這個冬天增添許多溫暖。

彰化家扶扶幼會致贈感謝狀給卓伯源，感謝他長期以來對家扶兒的關懷與用心奉獻，圖左起為彰化家扶主任王震光、彰化家扶扶幼會第一副主委陳志池、現任主委廖慧珠、彰化前縣長卓伯源、彰化家扶扶幼會三副主委李世湧、委員施萬益。圖／陳仁義

王震光並表示，目前全彰化縣共計約有3500多名兒童經濟弱勢家庭接受扶助，這些家庭的孩子因為貧困，無法好好就學與成長，而彰化家扶每年均積極募集各界愛心，也因有社會大眾的善心與關懷，這些弱勢家庭才能獲得更妥善的照顧，特別感謝卓前縣長與帥宇實業聯合傳遞愛的暖流，連續5年總共已捐贈1,471件，同時也感謝自立青年皇林建設副總黃士傑香噴噴的茶葉蛋，讓今年寒冬更充滿溫暖，也期盼各界踴躍參與「無窮世代—掏掏口袋零錢，幫幫家扶兒童年」愛心募款活動，一起幫助弱勢貧困孩子遠離貧窮危機，穩定安心就學，即早自立脫貧。