彰化縣政府「大拇指啟英計畫」 大葉大學攜手在地小學快樂學英文

因應2030雙語國家政策，彰化縣政府推動「大拇指啟英計畫」，讓國小英語教學向下扎根，大葉大學國際暨兩岸交流處處長張智惠帶領英語系師生，與大西國小、大園國小合辦英語冬令營，帶領小朋友快樂學英文。

國際暨兩岸交流處處長、國際語言中心主任張智惠表示，配合2030雙語國家的政策，彰化縣政府啟動「大拇指啟英計畫」，遴選27所國小為英語前導學校，推動英語教學向下扎根。大葉大學長期落實大學社會責任，推動扶英計畫，幫助偏鄉及在地小朋友學習英語，因此獲邀輔導大西國小、大園國小、明湖國小三所學校的英語課程，透過英語教育與在地文化的結合，啟發小朋友學習英語、認識家鄉。

大葉大學英語系的美國籍教師白德禮(左)擔任大西國小英語冬令營講師。圖／大葉大學提供

張智惠處長指出，適逢寒假，大葉大學也協助大村鄉的大西國小、埔鹽鄉的大園國小辦理英語營隊，藉由主題式教學與互動課程，引發孩子們的學習興趣，進而提升英語能力。1月25日至27日為期三天的大西國小英語營，以環境教育與農業為主軸，有70名小一到小六的學生參加，2月3日至5日即將在大園國小登場的英語營，則是選用國際交流當主題，教小朋友日常生活可以用到的英語。

營隊活動由張智惠及英語學系的美國籍教師白德禮，帶領英語系畢業校友楊明凱、研究生林彥伃、大四蒙古生Brian一起完成，小朋友不只是可以學習英語，也能與外國師生互動，體驗國際氛圍。