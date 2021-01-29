2021春節限定這一鍋全新推出新吃法 呷春聯福滿年

「這一鍋皇室秘藏鍋物」，以宮廷風打造典雅的用餐環境，並主打擺盤藝術化與食材趣味化，也榮登網友最愛「連鎖麻辣火鍋TOP10」第一名，這次全新推出的新吃法，勢必再度成為焦點。

這一鍋推出特殊年菜新吃法，以春聯為概念，將人氣商品「千張豆腐紙」用甜菜根上色，莓紅色調如同春聯般炫目喜氣，只要再提起毛筆自己DIY，沾上墨魚口味的墨水醬料振筆疾書，就能完成最具個人特色的春聯菜，下鍋三秒即可享用，豆香濃、口感佳、湯汁吸附飽滿，可以書畫又可以吃，饒富趣味的新奇吃法，一上桌就成為焦點，征服視覺和味蕾感受。

農曆新年吃什麼最應景，當然是「吃春聯」。這一鍋 呷春聯 福滿年。圖／這一鍋提供

2月11日(除夕)2月14日(初三)，限時限量供應的「春節限定－春聯千張豆腐紙」，可以寫下新年願望，傳遞對新年的祝福與期許，一起圍爐煮下鍋吃下肚，象徵一同分享喜氣的意味，也代表身體力行願望成真的祝福！另外2月11日(除夕)、2月13日(初二)入店用餐，還有機會領取財神爺「發大財紅包糖」增添喜氣，一系列的春節限定活動，限量四天，吃喝玩樂一次滿足。「千張豆腐紙」，乙份108元

大年初三巧遇情人佳節，讓喜氣的年節更添幸福；「這一鍋」餐飲集團旗下品牌「燒肉同話」，除了有可以吃的春聯，在2月14日這天，還推出超甜蜜巧克力大鑽戒，讓愛侶們不只能吃的甜蜜蜜，華麗討喜的大鑽戒，也兼具吉祥喻意及甜蜜祝福，讓大家吃好吃滿，更拍好拍滿。

2021春節限定！網美必拍！可以吃的春聯與大鑽戒。 圖／這一鍋提供

此手戒委由Joyce巧克力工房打造，有春節、鑽石與愛心三種造型款式，通通防腐劑無添加，沒有看不懂的成分，從升溫、降溫到塑型，全程新鮮手工調溫製作。應景的春節造型款，討喜外型讓大人小孩都喜歡。凡於2月14日打卡或限動發文並點購套餐，即可免費獲得這款限定供應的巧克力手戒，說不出口的愛，就讓手戒為你表達，用絲滑浪漫來溫暖寒冷冬季，攻佔味覺、視覺與心覺。

2月1日至28日凡打卡或限動發文並單筆消費滿1,500元，即加碼贈送.年刮刮卡乙張，中獎機率百分百，有機會刮中美味的牛舌拼盤(原價340元)、雞鴨雙拼(原價280元)，還有現金折抵500元、300元與100元，數量有限，贈完為止(獎項可於3月1日使用至4月30日)。鮮講究、料考究的這一小鍋，推出春節刮刮樂應景活動，凡內用消費任一套餐，即可抽刮刮樂乙次，每張刮刮卡皆有獎，並可當場折抵指定食材，還有機會刮中免費套餐乙份，就是要讓饕客趁著新年刮出好運氣，財運旺盛一整年。