大葉大學ACG研究社主題餐廳義賣 捐助「完善弱勢助學計畫」

大葉大學ACG研究社舉辦主題餐廳義賣活動，學生精心策畫「斯蒂利雅的茶話會」，社員打扮成原創角色或動漫人物，販售各式商品，展現社團的創意與活力，ACG研究社更將義賣盈餘39,073元全數捐給大葉大學「完善弱勢助學計畫」。

大葉大學學務長洪福源(左二)肯定ACG研究社的創意與公益精神。圖／大葉大學提供

ACG研究社社長、造藝系大四的麥頌晞說，ACG研究社平常的社課教大家髮妝、造型、儀態，讓社員學習如何扮演動漫人物，除了打扮成自己喜歡的動畫人物，他們也會自創角色。這次是第四次舉辦主題餐廳活動，獲得了時該動漫餐廳、心跳女僕咖啡 Doki² Maid Café、宅即門-動漫格子、CAE-中區大專院校動漫社成果發表暨同人誌販售會等店家贊助，擴大為三天的活動，並結合公益，集結大家的力量，響應學校的完善弱勢助學，來參加的人都很肯定他們的活動，義賣所得比預期還多，很有成就感。

大葉大學ACG研究社將義賣活動盈餘助弱勢助學。圖／大葉大學提供

ACG研究社「斯蒂利雅的茶話會」活動由造形藝術學系大四生許芷葳、多媒體數位內容學位學程大三生陳君薇共同策畫。許芷葳指出，「斯蒂利雅」是社團原創的角色，「斯蒂利雅的茶話會」活動圍繞女神「斯蒂利雅」展開，現場也結合餐點、手作商品、表演、攝影等活動，社員打扮成魔法使等角色，帶大家一起參與魔法世界的盛宴。

公關事務暨校友服務處處長黃娟娟表示，透過教育可以幫助經濟不利學生翻轉未來，但並不是每一個家庭都能負擔大學學費，大葉大學有超過四分之一的學生辦理助學貸款，經濟弱勢學生比例高達15％，高於全國平均數10％，為幫助學生安心就學，學校積極推動「完善弱勢助學計畫」。ACG研究社的學生不只是發揮創意，透過主題餐廳活動呈現社團成果，更結合公益活動，為經濟困難學生盡一份心力，這樣的精神值得嘉許，相信受到幫助的學生未來有能力助人時，一定也會樂於伸出援手。