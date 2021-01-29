非洲臺灣商會聯合總會與臺灣非洲經貿協會簽署合作備忘錄 支持蔡總統推動「非洲計畫」期借重台商經驗 引領台灣產業佈局非洲

非洲臺灣商會聯合總會與臺灣非洲經貿協會於1月28日簽署合作備忘錄，行政院僑務委員會委員長童振源見證雙方正式合作，期借重非洲台商經驗，引領更多台灣產業佈局非洲、經略全球，有助落實政府推動「非洲計畫」。

僑委會委員長童振源表示，非洲臺灣商會聯合總會(ATCC)與臺灣非洲經貿協會(TABA)雙方串接合作，一個主外、一個主內，串在一起的未來發展潛力極大。目前台灣在非洲1萬多名僑胞都有很好表現，如歷屆世界台商總會會長有4位是由非洲產生，而世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙更擔任過三屆南非國會議員。

童振源說，今年1月1日「非洲大陸自由貿易協定」正式啟動，非洲這個有50多個國家、13億人口、2.5兆美元經濟規模、土地廣大、資源豐富的市場，提供很多發展機會，也有許多風險。現今很多台商已在非洲成功經營，有這些前輩做前導，將有益於串連更多在台灣與在非洲的夥伴們共同前進非洲。僑委會從過去至今與非洲僑界互動密切，未來將持續讓商業走在前面，結合資源推動人才培育、社會協助和慈善救濟等工作，以促進臺灣和非洲各國之間更多實質經貿往來和商機。僑委會去年舉辦第一屆「臺商在非洲」論壇，今年將持續舉辦並計畫推出第一本「南非臺商手冊」，及進一步規劃推出「非洲臺商手冊」，同時邀請政大教授訪問非洲臺商，讓大家了解非洲最新發展情形、台商經驗和非洲商機資訊。

與會的立法委員溫玉霞（曾任非洲臺灣商會聯合總會監事長及世界臺灣商會聯合總會第十一屆總會長）指出，她很高興看到非洲臺灣商會聯合總會與臺灣非洲經貿協會的聯姻合作，能達到互補雙贏、傳承創新及永續發展，有助於把台灣帶到外國、也把外國帶進台灣。這也呼應蔡總統所說：非洲要發展，台灣不能缺席。

與會的國家安全會議副秘書長徐斯儉表示，蔡總統很重視台商在非洲之發展，於2018年出訪史瓦帝尼後，即要求國安會成立專案，協調各部會推動「非洲計畫」，以增加台灣在非洲的貿易和投資，也希望台商僑民協助政府，讓台商、我政府及當地國達成三贏。根據經濟部投審會統計，我國對非洲直接投資累計至2020年10月，投資件數共269件，投資金額約10.2億美元; 2020年1至10月，對非洲投資案有7件，合計投資金額約1.4億美元，為歷年來成長最迅速，顯示產業界對非洲市場投入已愈來愈多。透過此次ATCC與TABA簽訂合作備忘錄，讓海外僑臺商與國內企業的成功經驗相結合，期開創後疫情時代的經濟榮景。

臺灣非洲經貿協會理事長孫杰夫(左)及非洲臺灣商會聯合總會會長吳孟宗，代表兩會攜手合作展新局。圖／陳昌博攝

世界台灣商會聯合總會名譽總會長游萬豐表示，ATCC與TABA的會員們都是代表台灣的非洲種子，一起為台灣經貿打拼。記得蔡總統上任以來即積極推動非洲計畫，全力協助台商發展。此次疫情造成非洲台商極大挑戰，游萬豐希望非洲疫情早日過去，台商協力為台灣經濟再創佳績。

世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙，同時也擔任TABA顧問，她表示，臺灣非洲經貿協會理事長孫杰夫很積極，常常率領代表團訪問非洲拓展商機，有時一個月跑好幾次，而且造訪一些連當地台商都很少去的地方。此次透過兩會聯盟，期待能在政府重視及民間合作之下，為台灣和非洲當地台商創造更多機會。

臺灣非洲經貿協會理事長孫杰夫表示，ATCC與TABA其實早於簽署備忘錄之前就已展開合作多時，他感謝立法委員溫玉霞的妹妹於先前邀請他首度參加ATCC會議。也感謝每次到訪非洲，ATCC都鼎力支持及提供協助。近年來，在台灣與非洲國家各相關單位及業界的努力之下，彼此人員交流與經貿往來都獲致相當進展，如迦納人來台灣不用再經過奈及利亞辦理作業; 申請南非簽證所需時間從14天大幅縮短至1或2天; 非洲臺商總會總會長吳孟宗於擔任奈及利亞臺商會會長時，協助奈國人士順利申請簽證來台。此外，中國輸出入銀行與南非Absa Bank Limited於去年9月簽署轉融資合約，透過雙方轉融資業務合作，間接提升非洲當地進口商更好的融資能力，而提高非洲買主向台灣廠商採購之意願，有利業者拓銷非洲。

孫杰夫說，還有很多成果不及一一述及，對於ATCC與TABA正式合作簽署備忘錄，他心中充滿感激，興奮之情、溢於言表。近年隨著愈來愈多廠商申情加入TABA，該會據會員所屬不同產業來分組，期讓會員廠商能與非洲潛在合作夥伴的對接做得更好，如醫藥行業分組目前有多達30多位會員。此外，TABA的會員結構也從以往側重在出口非洲部份，擴大涵蓋至投資非洲及進口非洲產品的業者，這讓未來TABA與非洲夥伴交流更受到對方重視，而兼具出口、投資和出口三者，才是完整的國際經貿。

非洲臺灣商會聯合總會會長吳孟宗表示，Jeff（孫杰夫英文名字）積極任事，回想ATCC與TABA正式合作的想法是於2019年11月吳孟宗到TABA拜訪時，由Jeff率先提出，經過幾個月來的多方諮詢了解，而逐步將此構想落實。事實上，走進非洲不容易，TABA走訪非洲各國得到很多協助，非洲台商對此貢獻不小。著眼於此，ATCC與TABA的正式合作可說開啟了新方向，讓更多台商能走進非洲。非洲有55個國家，在當地有很多僑領可協助新進台商發展，大家攜手打拼，一起創造更多經濟繁榮。