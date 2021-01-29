DHL連續七年獲頒2021年亞太區最佳雇主

全球物流業領導品牌DHL Express已連續七年蟬聯2021年亞太區最佳雇主(Top Employer)。此外，DHL國際快遞也在亞太區9個國家和地區中獲得相同的殊榮，包括澳洲、香港、印度、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、泰國和越南。在2020 年卓越工作場所 (workplace excellence)領域中贏得共42 項獎項。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君先生表示，成為雇主首選是DHL的目標。員工是企業發展和提供卓越服務品質的關鍵動力之一，我們認為支持員工在公司的職涯發展，並透過實施產業領先的人力資源政策和方法來照顧員工的福利與安全，以及提供安全和有利的工作環境是至關重要。

最佳雇主機構 (Top Employer Institute)特別認可DHL在價值觀、業務策略和道德與誠信領域的出色表現。圖／DHL國際快遞提供

最佳雇主機構 (Top Employer Institute)是為全球性組織，表揚員工條件方面的卓越表現，特別認可DHL在價值觀、業務策略和道德與誠信領域的出色表現。DHL國際快遞持續投資於領導力發展和人才成長計劃，包括在過去10年中施行的國際快遞專家認證 (Certified International Specialist; CIS) 和國際經理認證 (Certified International Manager; CIM)。CIS和CIM為一系列培訓課程，主旨在營造強而有力的社群，使員工們能夠將一流的產品知識和無與倫比的卓越服務相結合。

DHL國際快遞亞太區執行長Ken Lee表示，獲得2021年最佳雇主獎是證實DHL 國際快遞以人為本，使員工能有向心力、受激勵和成長的企業文化。 毫無疑問，2020年是充滿挑戰的一年，大多數人不得不適應新的工作方式。多虧每一位員工都具有 「團結互助 (As One)」的團隊精神及奉獻和積極的態度，才能持續為客戶提供服務，並真正地實踐連結人群，改善生活 (connecting people, improving lives)的企業宗旨。

DHL國際快遞亞太區人力資源資深副總Mateen Thiruselvaam表示，在DHL國際快遞，我們因應員工不斷改變的需求，也持續尋求方法成為雇主首選 (Employer of Choice)。事實上，2020年企業員工向心力得分為96分，這認可了我們以數位化力方式，不斷提升員工體驗，保持員工向心力和激發力所做的努力。我們能在工作場所文化和實踐方面，獲得最佳雇主和卓越職場機構 (Great Place to Work Institute)的認可感到光榮。我認為2021年對所有人來說是療癒的一年，我們將持續探索各種方法來打造一個快樂且充滿活力的團隊。

最佳雇主機構根據人力資源最佳實踐調查的參與度和結果對企業組織進行認證。本次調查涵蓋6項人力資源領域，包括人員策略、工作環境、人才招募、進修、幸福感和多樣化與包容性等20個主題。DHL 國際快遞每年在全球各地的員工身上投資數千萬歐元。公司內部實施各項人力資源計劃，不斷改善團隊的工作條件，並為全球員工提供所需的知識，激勵員工每天為客戶提供最優質的服務。