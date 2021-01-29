象徵愛情與永恆的紅寶石 半島精品店和您一同見證幸福的喜悅

半島酒店自1928年成立以來，儼然成為優雅亞洲品味與體驗的代名詞，更是全球旅遊及酒店業的典範。半島精品店內的精選禮品包括半島巧克力、聞名國際的精選半島中西名茶，以及傳統的香港特色美食等，任何顧客也能找到心意之選。一系列精選商品，別緻誘人，是與家人、朋友及同事分享半島體驗的完美之選。半島精品店情人節系列，浪漫二月甜蜜滿溢。 今年情人節系列披上優雅櫻花主題包裝，內外兼備令人驚艷，心形巧克力禮盒內的紅寶石巧克力更令人心花怒放。 除了半島經典巧克力，尚有香氣四溢的蔓越莓巧克力餅乾替您傳情達意，令這全年最浪漫的日子甜入心扉。

半島精品店情人節系列，浪漫二月甜蜜滿溢。圖／半島精品店提供

半島精品店 2021年新推出心心相扣鑰匙圈，兩邊心合併為一，互相緊扣，永不相分。 打動愛侶芳心要多花心思 － 小熊心意巧克力禮盒，趣致半島熊捧著手工鉤織紅心，愛意不言而喻；每隻小熊手工製作，更是獨一無二！搭配濃濃愛意的玫瑰花束，為另一半帶來一點特別驚喜。

半島精品店情人節系列，浪漫二月甜蜜滿溢。圖／半島精品店提供

半島精品店2021情人節系列：

紅粉甜心（紅寶石巧克力6 粒）NT$1,180

甜蜜四重奏（精選巧克力4 粒） NT$780

真心真意 （蔓越莓巧克力餅乾6入）NT$780

心心相扣鎖匙扣 NT$1,180

小熊心意禮盒 NT$2,200

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