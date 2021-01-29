「煙波樂牛年」盡享年節富趣味 年節各項活動讓民眾安心走春

2021農曆新年期間，煙波國際觀光集團以「樂」為題，推出一系列房客專屬活動，邀請旅客及民眾共襄盛舉；煙波主廚團隊今年首度推出星級年菜外帶，旗下飯店也分別於新春期間推出各式宴席，體貼媽咪不必再忙於張羅過年團圓菜。煙波精心設計的各式活動，讓民眾在過年的溫馨時刻，盡饗美味佳餚，珍享歡聚時光。

迎接金牛年，煙波集團為將傳統的老年味帶給新世代，今年視覺規劃及活動主軸以傳統技藝為基底，傳達濃厚台式年節氣氛。於農曆春節除夕至初三期間入住，房客可參加「迎春好運刮刮樂」，試手氣將住宿券帶回家。同時，各分館也準備精彩的表演活動，將當地的人文風土帶進館內，與大家一起歡慶佳節。煙波特別於除夕至初三，準備入住房客專屬的「開門見喜房內禮」，備有各館當地超人氣小點，獻上台灣每個角落的美好。煙波臉書也為粉絲舉辦「吉祥配對線上抽」活動，只要在春節期間持續關注集團各館粉絲團，就有機會可以將煙波新館－花蓮太魯閣萬元住宿券抽回家。

凡除夕至初三入住之旅客，煙波特獻「開門見喜房內禮」，各館客房備有在地特色小點，讓旅客感受台灣每個角落的在地美好。圖／煙波國際觀光集團提供

新竹湖濱館及新竹都會館首度推出「星級年菜外帶」，此次特別設計開運新春年菜組合，將量多的圍爐料理轉換為精緻的豪華拼盤，輕鬆把經典菜式端上桌，內含七道經典菜式，傳統菜系以創新的手法演繹，創意調味讓味型更豐富即日起至2021年1月31日，享新春早鳥價5,999元（原價6,999元）；另外廣受歡迎的10人份「御品珍寶佛跳牆」提供單獨訂購，一甕2,599元(附甕及保溫袋)。

煙波「星級年菜外帶」內含七道菜式，道道為經典大菜，色澤喜氣且口味豐富，與煙波的饕客一同舉筷歡慶喜迎新年。 圖／煙波國際觀光集團提供

除了熱賣的星級外帶年菜，新竹湖濱館－醉月樓中餐廳以烤鴨宴聞名，除夕主打18,800元+10%及25,000元+10%的桌宴，汲取招牌菜精華，讓人回味無窮；宴會廳除夕圍爐宴祭出12,800~18,800元+10%港式經典桌宴，禮遇珍愛的家人及好友。台南館－隱糧及食東西自助餐廳則於除夕至初三供應分享餐及自助百匯，道地的義式料理及迷人微醺的異國氛圍，是過節絕佳之選。另集團旗下花蓮館－慕拉西餐廳、蘇澳四季雙泉館－朝晴庭、宜蘭館－燦燦好食也於春節期間推出不同型態的年節設宴專案，讓饕客恣意享受美食，感受濃厚年味。

煙波國際觀光集團於今年做足準備，考量防疫需求及各年齡層的旅遊、餐飲偏好，推出一系列的住房活動及各式宴席，期待能夠豐富旅客及民眾的新春假期。煙波集團同步將飯店防疫工作層級拉升為最高規格，謹慎落實安全防護工作，除了全日各館別嚴密的進出把關及確實的消毒清潔，更高標要求飯店同仁的自主健康管理，為民眾開春帶來嶄新氣象，展望更平安美好的金牛年。煙波國際觀光集團官網：https://www.lakeshore.com.tw/。