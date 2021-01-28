春節連假台灣白河萬里長城 看千手千眼觀音秀

全台防疫最佳景點 台灣台南白河萬里長城，風火台360度觀看幾百公頃，周邊多是原始森林，許多老鷹時常空中飛旋，鳥語花香，空氣最新鮮是春節安排最佳去處不會人擠人，土地空曠，享受免費森林芬多精登長城練體力，提高免疫力。

在肺炎疫情爆發，國人只能在國內旅遊之際，想來趟不一樣的年假遊程，台灣區觀光協會聯合會總會長余紫玲推薦，台灣白河萬里長城，全家可以來這裡玩穿越時空。

春節連假就要來了，要去哪裡玩？台南IG打卡熱點「台灣白河萬里長城」是不錯的選擇！年初一至初五在此有千手千眼觀音秀精彩可期，更可以看到「錢隆皇」與格格騎馬出巡，不用到中國大陸，就可以體驗中國的風情。

肺炎疫情世界流行，今年過年大家只能在最安全的寶島台灣旅行，位於台南市白河區「台灣白河萬里長城」，過年期間有「千手千眼觀音秀」的表演、好逛的「新春遊客市集」是最新鮮的旅遊景點，大小朋友更可一起到此玩cosplay，留下美好的回憶。

林董事長指出，園區內有濃縮版三公里長的萬里長城，站峰火台上可看見白河、東山、嘉義、新營等嘉南平原的美景，園區內有數百套皇帝裝、格格裝等戲服可供民眾換穿；更有西安兵馬俑和秦始皇出征馬車，供民眾拍照留念體驗歷史。

位於台南白河六重溪的白河台灣萬里長城，擁有豐富觀光資源，更是民眾走進自然、舒壓吃喝玩樂的好地方，開車可從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約五公里到達。民眾還可附近造訪、關子嶺溫泉、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、咖啡公路等景點。