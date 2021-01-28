迎牛年!統領廣場祭出iPhone 12送幸運者

新的一年報到，桃園統領廣場精心籌備的HAPPY 牛 YEAR活動將於1/28(四)~2/16(二)登場，為期20天，全館B1-4F百貨零售區(部分櫃位除外)當日累滿3,000元送250元零售區現金十足抵用券；1F珠寶區當日單筆10,000元送500元(250元零售券2張)；設計師限定加碼活動，當日單筆滿30,000元送莫凡彼雙人套餐券乙張(限量不累贈)；2-4F賀新年滿額發票贈好禮，於2-4F百貨零售區(部分櫃位除外)，單筆消費滿500元即可兌換GUM牙周護理潔齒液80ml乙罐(限量不累贈)。

統領廣場準備了豐富的特別企劃，包括:新春抽牛iPhone 12活動，凡1/28~2/16凡持T+會員卡或玉山統領聯名卡於B1-8F全館含餐飲(部分櫃位除外)消費，當日單筆2,000元即可兌換乙張「抽獎券」(活動期間每卡限贈乙張)，就有機會抽中iPhone 12、吸塵器、500元餐廳現金抵用券，2/12~2/16牛來運轉轉出新氣象活動，凡持T+會員卡或玉山統領聯名卡於B1-8F全館含餐飲(部分櫃位除外)，當日累滿888元即可轉「命運轉盤」乙次(每卡每日限轉乙次)，限時5天通通有獎，數量有限，送完為止。

另外統領廣場也準備過年必備品-紅包袋，2/1~2/16期間持T+會員卡或玉山統領聯名卡於B1-8F全館含餐飲(部分櫃位除外)，當日單筆999元送牛運當頭紅包袋乙份，數量有限，送完為止。除此也推出限定的快閃櫃活動，1/4~4/30昇恆昌好物市集在8F，有獨家精選的美妝、香氛、珠寶、精品、3C、巧克力，慶祝1/15~4/14昇恆昌桃園統領1F特色店開幕，滿滿的典藏洋酒、精選紅酒讓民眾親自挑選盡情試飲！2/12~2/28在1F美食走廊區有妙手市集，文創小物等；1/21~2/9台灣最好吃的曲奇餅乾在統領，2F愛威鐵盒任選兩件95折；2/9~2/28在3F有0918服飾，全面2折起，讓國人不用出國也能買到翻；即日起至3/31在3F會員中心旁還設有視障按摩養生館為逛累的民眾紓解筋骨。

團圓相聚首選統領廣場!5-8F主題餐廳有各式各樣多人套餐，「聚北海道鍋物」全新升級！桃園統領5F二月上旬盛大開幕，以主題火鍋+自助吧為特色，最低288元就能享有自助吧數十種新鮮蔬菜、各式麵食、日式炊飯、壽喜燒飯及札幌風味霜淇淋和咖啡、職人黑豆奶茶、各種冷熱飲等，首推「札幌起司牛奶鍋」，以「牛奶熊」在鍋裡泡湯，造型超萌可愛，是網路人氣NO.1鍋物。「澎派系雙人海陸聚」大船入港滿載鮮美及「浮誇放縱系雙人肉肉瀑布」重達1公斤無肉不歡，各種套餐CP值爆錶。除此1F美食走廊新櫃登場「有食候紅豆CHAYA」，以茶為本，使用在地新鮮茶葉、水果、鮮奶，拼出美味的冰品、飲料及果汁；2/12~2/28馬卡諦義大利冰淇淋行動胖卡在1F中正路戶外廣場，原汁原味重現義大利街頭胖卡！

另為增添年節氛圍，統領廣場也為會員們精心規劃卡有禮，新春「球」好運好運樂翻天，2/1~2/11持T+會員卡或玉山統領聯名卡於全館(部分櫃位除外)當日單筆999元發票或出示APP 條碼+899元發票，即可參加摸彩球乙次，好禮有威秀影城電影票(每日限量5份)、200元百貨零售現金券(每日限量10份)、150元餐飲區現金券(每日限量15份)、100元星巴克現金券(每日限量10份)、120元全家便利商店現金券(每日限量30份)、120元聖瑪莉現金券(每日限量30份)，活動期間聯名卡或T+會員卡擇一卡，每卡每日限抽一次，每日限量100份！另外，若為玉山聯名卡友，當日刷滿5,500元送100元現金券(限量300份)，當日刷滿15,000元送300元現金券(限量250份)，活動期間每卡每日擇一門檻兌換3份，聯名卡3C獨享禮在STUDIO A專櫃當日單筆刷卡滿23,000元送600元現金券(限量100份)，活動期間每卡限兌1份，玉山聯名卡友優惠享不完!

統領廣場表示，活動期間也準備「壽星消費送好禮」，凡當月壽星持玉山統領聯名卡於全館當日單筆刷卡500送100現金券(不累贈)，針對「時尚購吸金」，統領廣場再加碼回饋，週一至週五於1-4樓女裝區或運動服飾區(部分櫃外除外)，單筆刷卡3,000元送100元，每卡每月限量3份，以及「天天餐飲食在贈」於餐飲櫃位單筆刷卡1,000元再加送120元的活動，每卡每月限量3份。