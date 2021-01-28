力挺臺灣豬　台南大員皇冠假日酒店 元素自助餐推「臺灣好豬宴」

台南大員皇冠假日酒店力挺臺灣國產豬，春節前夕於元素自助餐舉辦「六手聯彈x臺灣好豬宴」全新菜色，主打“臺灣豬肉”，集結館內6位主廚的精湛廚藝，囊括粵菜、日料、中西式、韓式、甜品等，把臺灣好豬發揮得淋漓盡致，可說是顛覆味蕾的想像！此外，飯店也嚴格執行「肉品檢驗」機制，除了採購從源頭掌握，並進行肉品抽驗快篩（萊克多巴胺快篩片），務必以雙重把關、善盡食品安全之責。台南大員皇冠假日酒店要以國產豬肉打響新年第一炮，元素餐廳「臺灣好豬宴」希望讓喜歡吃到飽的消費者大飽口福！

煉瓦鐵板燒功夫主廚李安忠的「辣味梅花豬」。圖／台南大皇冠假日酒店提供

台南大員皇冠假日酒店為了「每一口吃豬肉的幸福感」，自1月26日起，在元素自助餐推出「六手聯彈x臺灣好豬宴」新菜，全面嚴選臺灣國產豬肉，並匯集館內主廚拿手的豬肉料理端上桌，如行政總主廚周烈成的「草莓燉飯-烤豬菲力」、元素主廚沙德財的「蒜酥蠔汁豬棒腿」、彩豐樓冠軍主廚袁東海的「茶香東坡肉」、煉瓦日料職人主廚吳進旺的「炙燒松阪豬握壽司」、煉瓦鐵板燒功夫主廚李安忠的「辣味梅花豬」，以及西點金牌主廚劉靖晟的「與豬共舞」，創意新菜每一道都精彩。日前在新菜發表上還請到台南市長黃偉哲擔任客座主廚，市長還特別獻上「韓式起司炒五花豬」。

由台南市長黃偉哲客座製作的「韓式起司炒五花豬」，是餐檯上熱門人氣必點。圖／台南大皇冠假日酒店提供

台南大員皇冠假日酒店副總經理趙博恩表示，臺灣好豬料理讓喜愛吃到飽的顧客可以大口吃肉，不用擔心萊豬來魚目混珠，以確保食品安全，且嚴格執行「肉品檢驗」機制，第一從源頭控管，挑選信譽良好及可靠的供應商；第二須有合法證明報告文件，如：電動屠宰證明、CAS證明或生產追溯標章，及相關肉品檢驗報告等；第三自主檢測，進行肉品抽驗快篩「未檢出」；第四運輸車輛與保存全程控制溫度在7℃以下。透過以上層層把關，讓消費者更可以安心食用。

煉瓦職人主廚吳進旺的「炙燒松阪豬握壽司」深受饕客喜愛。圖／台南大皇冠假日酒店提供

元素自助餐配合「六手聯彈x臺灣好豬宴」新菜，推薦必嘗：「草莓燉飯烤豬菲力」、「蒜酥蠔汁豬棒腿」、「茶香東坡肉」、「炙燒松阪豬握壽司」、「辣味梅花豬」，最後來上「與豬共舞」點心，將甜心粉紅豬可愛臉龐勾勒在杏仁餅乾上，保證是餐檯上搶手網美級甜點，手工製作、限量供應。元素自助餐平日成人899元、假日成人999元（均需另加10％），訂位可洽（06）512-1920。