經濟部呼籲產業界 全力協助提供車用電子晶片

對於近期國際車用電子晶片大缺貨問題，經濟部於1月27日召開「車用電子晶片市場供給交流討論會議」，由王美花部長與國發會龔明鑫主委共同主持，邀集國內重點供應廠商，包括台積電、聯電、力積電及世界先進重點企業代表與會，針對車用電子晶片供應鏈、商業模式及汽車產業生態進行交流討論，積極研擬因應對策。

有鑑於自動駕駛、車聯網與電動化是未來車輛產業發展的三大趨勢，相關技術極需要半導體與汽車電子上下游整合，近來我國陸續接獲美國、德國與日本等國分別反映因為車用電子晶片供給不足，間接使各國汽車供應鏈出現短暫缺料等情事。與會業者表示受疫情催化，各國加快數位轉型的腳步，推升5G、AI、雲端運算、消費電子、行動裝置等相關領域對晶片之強勁需求，所需晶片數量大幅增加，目前產能負荷已超載，爰呈現供應吃緊現象。

王美花部長表示，臺灣半導體產業與全球緊密相連，車用電子晶片暴增需求所造成衝擊，政府對此高度重視，呼籲產業界全力提供協助，將此議題視作當務之急。所有與會業者代表均承諾配合政府期望，並與全球汽車電子客戶緊密合作，以提升產線生產效率拉高產能，將餘裕部分先行提供車用電子晶片客戶，並與其他客戶協商調配產量以盡量滿足需求，緩解缺貨狀況，鞏固全球貿易夥伴關係。

工業局表示，車用電子晶片市場缺料主因在於去（109）年新冠病毒疫情爆發後，客戶預判未來汽車市場主動進行減單，於年第二、三季消費性電子產品需求攀升後（如居家辦公所需筆記型電腦、消費性電子產品，5G、物聯網、面板驅動IC等），未適度回調訂單，且新興電動車較傳統燃油車需要更多晶片，進而加速市場需求失衡情況。