台灣精品館強勢登場 邀請國人體驗新趨勢

經濟部國際貿易局推動「臺灣產業形象廣宣計畫」，於臺北南港展覽館1館3樓設置「台灣精品常設館」，於1月27日舉行年度換展開幕媒體體驗會，邀請外貿協會秘書長林芳苗及「台灣精品」推廣大使黃子佼親自體驗智能科技生活得獎產品，也利用智能廚房示範烹調健康美食。館內展出剛出爐的第29屆「台灣精品獎」獲獎產品，不僅產品MIT，更能讓民眾一覽國內產業的軟硬體實力，領略臺灣產品的創新價值。

外貿協會秘書長林芳苗於受訪時表示，「台灣精品」未來的推廣方向會朝著時下最流行的Podcast發展，在台灣、美國及其他國家頻道曝光宣傳，打破地域限制，讓「台灣精品」推廣至全世界！

外貿協會秘書長林芳苗（左二）與「台灣精品」推廣大使黃子佼（右二），聽取導覽人員介紹「台灣精品常設館」智能科技產品。圖╱陳宗慶

體驗會現場優秀的「台灣精品」讓黃子佼驚呼連連，並提及產品能擁有「台灣精品」標誌，這個「品」，不僅只是品質，更是生活品味！其中問到最想送給孟耿如的禮物時，他毫不猶豫地回答是攀岩機，不只人性化的控制面板輕鬆上手，小巧的造型更很適合放在家裡居家運動，最後黃子佼開心說到，「台灣精品」還能增進夫妻情趣，讓他找到和老婆一起運動的理由與工具了。

南港「台灣精品館」今（2021）年以健康、智慧生活為策展主題，展出最新的58家企業71件得獎產品，產業涵蓋資通訊、運動休閒、醫療照護、智慧生活產品，包括有喬山的新概念健身魔鏡、岱宇的有氧攀岩機及力伽的三合一訓練機，可邀親朋好友共同完成運動挑戰；台達電子新型態的交流電充電樁，提供24小時自動偵測、診斷、修復等服務。而在5G、雲端運算等新興運用與疫情帶動之遠端商機下，臺灣知名品牌技嘉、華碩、微星的新一代筆記型電腦，讓使用者以最頂尖的效能盡情工作與遊戲；還有遠距教學使用的圓展自動追蹤攝影機，使用高解析度影像，鏡頭旋轉高達175度，可透過網路即時將演講實況或教育訓練等內容與更多學習者分享。

外貿協會秘書長林芳苗體驗智能廚房示範烹調。圖╱陳宗慶

南港「台灣精品館」做為臺灣產業創新價值之櫥窗，策展目標以能提供國內外買主（B2B）及一般民眾（B2C）創新體驗、智慧科技互動為主軸，展出「台灣精品獎」亮點產品，加強民眾對「台灣精品」認知及喜愛。今年將規劃一系列串聯線下線上（O2O）產品體驗活動，有體驗坊、座談會、網紅開箱、有獎問答等，也將與南港周邊社區辦理敦親睦鄰活動。例如預定1月28日至31日舉辦的「台灣精品大會考」有獎活動，歡迎民眾來挑戰你對電競設備知多少。藉由豐富多元的主題，活潑有趣的體驗方式，提升民眾對「台灣精品」創新優質特色之認知，進而促成口碑發酵及購買。去（2020）年透過線上及線下行銷推宣，共吸引超過28萬人次到館參觀體驗或線上瀏覽「台灣精品館」活動，民眾反應相當熱絡。

南港「台灣精品館」以互動體驗以及現場導覽，完整呈現產品特色，每日上午10時至下午6時開放民眾免費入館體驗，有南港線及文湖線雙捷運可到達，交通十分便利；線上活動將透過「台灣精品臉書」等發布。

更多資訊，請上台灣精品官方網站（https://www.taiwanexcellence.org/tw ）查詢。