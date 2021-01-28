2021年電玩展登場 工業局邀民眾安心觀展健康遊玩

一年一度遊戲界的年度盛會「2021台北國際電玩展（2021 Taipei Game Show）」回來了！今年，經濟部工業局為了全方位守護兒少健康遊戲環境，特別規劃在本次電玩展中，以叢林大冒險為主題，於1月28至31日假台北南港展覽館展出「大級大力」攤位，邀請玩家參與健康遊戲宣導的闖關活動「馬卡神射手」、「小寶大亂鬥」、「小米填問卷」等，藉由互動體驗讓民眾更深入瞭解如何選擇適齡遊戲，並強化交易安全及預防詐騙等健康遊戲觀念。

工業局表示，近年來，臺灣遊戲人口已超過1,500萬人，隨著智慧型載具與資通訊科技的快速發展，娛樂環境亦急劇改變，工業局持續透過《遊戲軟體分級管理辦法》要求業者依據遊戲五級制規範標示分級標識，供家長與兒少共同選擇適齡遊戲，也以《網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項》規範，確保消費者在遊戲過程中的合理權益。

工業局也提醒民眾，應讓孩子們選擇適合自己年齡的遊戲，保護自身視聽娛樂權益；同時，請不要輕信他人進行點數代買、從事私下交易，或為了一時之便，使用非官方的管道購買點數等，以保障個人與遊戲交易資料安全，確保長久可信的遊戲體驗，並為杜絕詐騙工作盡一份心力。

工業局特於電玩展期間搭配線上抽獎活動，玩家於攤位完成闖關後，即可獲得遊戲分級特色口罩，只要再依活動辦法上傳照片，並前往經濟部工業局FB按讚（www.facebook.com/moeaidb/ ），還可以獲得加碼抽獎機會。