立肯國際導入SAP S/4HANA加速轉型　強化紡織供應鏈管理

SAP 台灣（思愛普台灣）宣布，台灣知名紡織業者立肯國際導入SAP S/4HANA，啟動數位轉型，強化紡織供應鏈管理，梳理生產、物料採購、倉管、物流、財務等各階段價值流程，全面升級內控，加速各端營運數據彙整，讓高階管理者可取得即時資料分析，實踐「零庫存、零空運、零呆帳」三大目標，快速回應全球市場變動，持續為終端國際品牌大廠提供優質且多元的針織布，在特殊機能布料市場站穩利基。

立肯國際成立近四十年，從生產鞋用與帽用網布起家，爾後看好針織布及功能性布料前景，遂投入針織布研發與製造，專攻高品質、多功能、差異化的客製機能性產品，成功做出市場區隔，並打進NIKE、adidas、Under Armour等國際品牌大廠的布料供應商之列。而隨著數位時代來臨，為持續掌握快速變動的終端市場趨勢，提升企業競爭力，立肯國際決心建構堅實數位營運核心，優化紡織供應鏈作業程序，緊密串接布料織造、染整、加工製程、品管、到運送成衣廠等各端協作，完善其中資料整合，讓公司營運管理與產銷機制能更加彈性、且具風險承受力。

立肯國際董事長廖炳榮分享，「幾十年來，立肯耕耘機能性針織布製造領域，針對不同客戶的需求，研發各種客製化布料，與很多國際品牌大廠都建立良好信任。然而面對全球紡織業競爭，我們除了精進布料研發生產技術，也希望強化系統性管理，有助於傳承經驗，並提升數位競爭力。我們導入SAP S/4HANA就是希望養好體質，達成『零庫存』、『零空運』、『零呆帳』三大營運目標，讓生產過程，供應鏈各階段物料都精準計算，降低前置時間，減少不必要囤貨，且優化供應鏈訂單管理；未來，各端資料串接完善後，便可精準掌握公司財務，讓我們快速取得營運狀況。」

SAP 全球副總裁、台灣總經理林偉德表示，「台灣許多傳統產業都藏著的隱形冠軍，憑藉領先技術或獨特市場策略，默默在全球站穩競爭利基。面對國際競局，這些企業該如何持續增進營運效率，在數位世代中維持競爭優勢，是傳產的必修課題。此次，立肯國際選擇導入SAP S/4HANA，整合各部門作業程序，將供應鏈生產的流程條理化，提高數據的準確性，讓經營者可全盤掌握生產進度與營運動態，精準洞察成效與分析損益，並且能即早避開營運盲點，先知先覺搶佔市場商機。」

接下來，立肯國際將攜手SAP強化內控，提升紡織供應鏈營運管理效率，持續以客戶需求為中心，鑽研功能性、特殊性布料的研發與製造，擴展全球事業版圖，並期待透過供應鏈的數位轉型，提高商品附加價值，進一步帶動整體國內紡織產業升級。