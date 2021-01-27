大葉大學華語中心推出線上課程 境外人士透過網路即可免費學華語

全球華語學習熱潮已興起多年，受到疫情影響，學習型態轉向數位學習，大葉大學華語中心推出免費的線上華語體驗課程，包含交友、餐廳、彰化景點三大華語教學主題，讓全球有志學習華語的境外人士，不用受到疫情無法出國的限制，透過網路就能學習華語。

大葉大學華語中心主任林上偉上線與學員互動。圖／大葉大學提供

華語教學中心主任林上偉指出，後疫情時代來臨，線上學習成為趨勢，華語中心特別在寒假推出線上華語體驗課程，課程採用預錄影片的方式，分成交友篇、餐廳篇、彰化必訪景點三個主題，涵蓋語言應用與文化兩大面向，透過小短片引導學員認識生詞與句型。交友篇教學員如何使用華語介紹自己，如何與其他人溝通，餐廳篇告訴學員在餐廳時如何點餐跟表達飲食喜好，彰化必訪景點則是運用互動簡報，讓外國朋友認識大葉大學所在的彰化。華語中心的師資群一方面針對學員的華語應用給予建議，另一方面在每梯次的最後一天，會邀請所有學員一起上線，和老師相見歡，進一步用華語互動。

大葉大學線上華語體驗課程，邀請世界各地的學員一起上線互動。圖／大葉大學提供

林上偉主任表示，體驗課程共有1月18日至22日、1月25日至29日、2月1日至5日三梯次，每梯次報名的學員只要在該梯次的上課時程內，觀看完所有課程影片，並通過相關測驗評量，即可獲得結業證書。第一梯次有來自義大利、印尼、西班牙、法國、波蘭等國家25名學員參與，反應相當熱烈，目前累計有180位國際人士報名課程，線上課程報名網址是https://forms.gle/uu6BLXb7k28cJF3q8，歡迎有興趣學華語的境外人士一起來參加。