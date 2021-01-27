你的年菜、我來準備　台北喜來登推年菜＋安心住房專案

疫情升溫影響外出圍爐意願，那麼買飯店年菜外帶回家過年也不錯，但如果年節返鄉碰上防疫住宿也有困難，不妨參考台北喜來登大飯店推出的「你的年菜、我來準備」防疫過好年住宿方案。看準過年“宅”趨勢，即日起至2月3日配合該專案價格8,888元，除了可入住舒適或豪華客房，除夕當天更可以享用辰園現做的外帶年菜組（價值6,999元），精選5道招牌臘味、海陸珍味、湯品與點心等豐盛年菜，四人享用剛剛好。

飯店表示，剛好寒假開始，家人正可安排來飯店安心住宿，專案入住時間自即日起至2月10日止，可彈性安排；如果2月10日住房，則翌日退房剛好可以在2月11日除夕中午11時30分至下午5時30分期間安排年菜取貨，直接帶回家圍爐，值此非常時期正好省去市場採買的麻煩。而且配合該專案還可與台北加碼GO旅遊補助併用，每間房可再折抵1,000元省更多。

配合「你的年菜、我來準備」住宿專案除入住舒適或豪華客房，可提領辰園餐廳主廚當日製作的「五福祥瑞」外帶年菜組，菜色包含：紅袍乳豬拼金磚燒肉、蒜茸蒸龍蝦、醬燒羊肩排、金絲蘿蔔餅拼奶黃牛寶包、廣式響螺佛跳牆一甕等，星級好料輕鬆上桌迎牛年。專案搶訂中，詳情可洽（02）2321-5511訂房中心或查詢：sheratongrandtaipei.com。