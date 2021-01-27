向防疫英雄致敬　和億生活集團旗下添好運．了凡 推醫檢警消用餐85折

和億生活集團想向辛苦的醫護、檢疫、軍警等人員說聲：「辛苦了！」自從日前台灣出現本土新冠肺炎病例後，再度讓全體國人上緊發條，也讓站在防疫第一線的醫護、檢疫、軍警、消防等人員倍感壓力，為了力挺並感謝全台堅守崗位守護台灣的第一線人員，和億生活集團宣佈：旗下香港米其林「添好運」一星港點、以及來自新加坡，世界首家一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，凡上述人員只要出示工作證或識別證，至全台各分店消費，無論內用或外帶，不分時段、且不限平假日，即日起至3月31日止，都可享有85折優惠，希望以米其林一星美食表達感謝之意，陪著前線的從業人員，與大家一起攜手共度非常時期。

醫護、檢疫、軍警、消防人員為了國人守在第一線執行防疫工作，犧牲奉獻，可謂台灣民眾健康的守護者。因為有他們的堅守岡位、不辭辛勞，醫護檢疫人員在第一線照顧國人，全天24小時待命執勤。而軍警消防人員工作內容五花八門，從救難救災到國人居家大小事，都一肩扛起，每當有疫情通報，都第一時間站出來，等於是把自己的性命奉獻給國家。所有防疫人員以救人為己志的高尚精神，都該獲得尊敬。

和億生活集團為了表達感謝與關懷，全力相挺防疫英雄，讓防疫人員更有力量，奉獻棉薄之力，希望透過優惠活動推出「餐飲自己人力挺起來，同享85折優惠」，一方面提振餐飲業士氣，同時也呼籲大家要團結一起抗疫補元氣。可洽詢官網：www.hoyii.com.tw。