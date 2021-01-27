六合夜市過好年 一桌999元異國美食饗宴反應熱烈

六合夜市過好年！高雄市六合國際觀光夜市發展促進會所主辦的「2121營造世界異國風情美食饗宴在六合」於1月30日至31日一連兩日的晚上6時至9時在六合商圈舉行，結合文創、公益、特色餐車、創意商品市集及抽獎活動等多項特色，計有16國24攤異國風情美食齊聚六合夜市，並開放民眾訂桌品嘗異國美食，三五好友可藉此機會相聚來個小尾牙。

「2121營造世界異國風情美食饗宴在六合」高雄市政府經發局為指導單位、主辦單位為高雄市六合國際觀光夜市發展促進會，協辦單位包括台灣商圈產業創新交流協會等。該項活動結合文藻外語大學的USR（大學社會責任）、異國風情美食齊聚六合夜市，讓遊客消費者品嚐到地異國料理，舒緩無法出國的情緒，一同為疫情祈福，迎接新年新希望。

999元六人一桌超值套餐之A套餐菜色。圖／業者提供

高雄市六合國際觀光夜市發展促進會理事長莊惠民表示，為了振興六合商圈，又需兼顧防疫，因此活動以三五好友小尾牙、小單位旅行消費的型態辦理，減少群聚壓力和風險。莊理事長歡迎民眾邀請三五好友品嘗異國風情美食，體驗夜市創業店家拿手好菜。

據悉，六合夜市首創的999超值套餐(6人一桌)，佳餚包括七道菜、鮮切水果、飲料(亞舍紅、綠茶)限量40桌，反應出奇熱烈，即將額滿。訂桌洽六合商圈總幹事詹金翰。