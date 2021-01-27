媽咪樂123捐血活動，超過千名民眾熱烈響應

近日氣溫驟降，心血管疾病及腸胃道出血的患者增加，醫療用血需求大增，尤其O、A型最缺，捐血行動刻不容緩。根據統計，全台每天平均需要用到5,000至6,000袋血液，每到了寒冬時血庫的血液總是告急、再加上近期受疫情影響更是雪上加霜。

媽咪樂持續以行動實踐在地關懷，於110年1月23日結合高雄市政府推播訊息，號召全高雄民眾們一同前來參與媽咪樂１２３公益捐血活動，在管家與內勤的協力合作下，擴大規模籌畫七處捐血室，捐血一袋即可得友善環境的洗衣膠球乙份，召民眾齊心捐血！共有1,026位熱心民眾現場捐熱血，募得血液超過300,000 cc 超過1,238袋！使此次捐血活動可謂圓滿成功。

這次捐血活動，有多個社團共同參與，愛心無限。圖／媽咪樂提供

媽咪樂總經理龍耀宗表示，秉持愛與關懷的企業精神舉辦捐血活動，除了讓台灣醫療用血環境更穩定，也特別感謝高雄市雲林同鄉會 理事長余金龍、高雄朝代獅子會 會長張蘭英及高雄欣欣獅子會會長 劉依靜等一同協辦、投入人力物力，讓活動可以完善的落下帷幕，更希望能達拋磚引玉的效果，吸引更多不同的業界一同寒冬送暖，在這疫情肆意的期間內也為台灣建立起良好連結！

媽咪樂同仁們付出行動支持，前往各捐血室擔任志工，更準備一千組洗衣膠球要贈送給捐血的民眾。護理師說：「感謝媽咪樂志工的協助，使得流程順暢且有效率，讓我們能專注服務捐血民眾，提供實用的生活贈品更高興許多人響應捐血活動、付出愛心。」

鼓勵民眾亦可以用捐血來延續他人的生命，讓愛心血液輸送不間斷，定期捐血除對身體健康有所助益外，自己的熱血更可能救人一命，也許用血人會因為你的分享而讓人生、家庭有所改變；醫療機構也儲備充足血源，面對疫情挑戰，更要特別感謝辛苦的醫師及護理人員，持續堅守第一線，為民眾守護健康。