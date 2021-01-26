海尼根0.0零酒精 合作迪化商圈推出年菜禮盒「大稻埕養生食譜2.0」

團圓0距離！ 海派圍爐年菜兩手提！

響應防疫不忘表心意 採辦年菜有海尼根0.0零酒精添喜氣

年節將近，在全球疫情肆虐之下，今年民眾少了出國機會，卻多了團聚的「年味」。然而因應防疫措施，台北年貨大街日前取消試吃等實體活動，惟店面仍正常營業。深知今年許多民眾選擇居家「自煮」過年，採辦年貨需求不減，海尼根台灣首度與臺北市商業處及迪化商圈共同推出限定年菜禮盒「大稻埕養生食譜2.0」，有多道經典年菜可以選購。除了特選的山珍海味，海尼根跨界年貨大街老字號也將心意加碼，即日起實際走訪迪化街在地店家、訂購充滿店家獨特魅力的限定年菜禮盒，就可將兩手海尼根0.0零酒精一起帶回家，象徵「六六大順，福氣藏酒」好兆頭，海派圍爐也能輕鬆上菜！

海尼根0.0零酒精配上李日勝六寶哞富貴禮盒，將手工日曬烏魚子、吉品鮑魚等放入內享受鮮甜滋味。圖／業者提供

圍爐是過年少不了的暖心佳餚，闔家老小或知心好友圍著熱氣騰騰的火鍋，配上啤酒，一面大啖美食，一面碰杯話家常，團圓就是這麼令人期待。但「醉不上道，理性飲酒」很重要！往年負責開車的叔叔伯伯、忙碌做菜還等著摸兩圈的阿姨嬸嬸，各種想喝又不敢喝的掙扎，今年就靠海尼根0.0零酒精打破界線。其承襲經典海尼根傳統製程，以真空蒸餾方式移除酒精，隨手罐只有69大卡的超低熱量，零酒精卻能還原啤酒的真實風味，可謂過年絕佳新選擇！

「聯通漢芳笙仲蟲草雞湯禮盒」有竹笙、蟲草花、杜仲藥膳包等暖心提神食材。圖／業者提供

「大稻埕養生食譜2.0」共推出6款海派作風創意年菜，有「李日勝/六寶哞富貴禮盒」，內含海中極鮮，像是手工日曬烏魚子和吉品鮑魚；「聯通漢芳/笙仲蟲草雞湯禮盒」，有竹笙、蟲草花、杜仲藥膳包等暖心提神食材；百年老店「六安堂參藥行/海饌肉骨茶禮盒」，內有飄香過海的肉骨茶藥膳包和干貝；「正新蔘藥行/嚴選即燉燕窩禮盒」，有養生滋補的即燉淨燕窩；創意台菜「鯉魚/鯉魚The Carb烏金餅禮盒」，有用烏魚子入餅的鹹甜口味烏金餅；堅持古法炮製精神的「黃長生藥行/八方聚寶飯禮盒」，有健康八寶和私房烹煮秘方。即日起民眾只要到實體店面購買任一款，直接加碼象徵「六六大順，福氣藏酒」好兆頭的海尼根0.0零酒精兩手（共12入市價456元），限量3000份；還可以獲得2021年北市府的限量發財金紅包袋一組（三款發財金各一），每店限量，送完為止。年菜輕鬆上桌不只團圓0距離，有海尼根0.0零酒精更能顯出主人家的「海派」作風與貼心！

迪化商圈在地店家。表／業者提供