2021春節花市暨日本松江大根島牡丹花展 2/6-2/9登場 建國花市用心籌劃升級防疫 邀請民眾買好花迎新年

每年春節前於台北建國花市舉行的日本松江大根島牡丹花展，多年來不僅成為許多民眾參觀選購牡丹花、為新年增添美麗與富貴氣息的幸福盛會，在建國花市與日本松江市的用心籌劃及大力支持下，此活動更有效促進台、日民間交流與友誼，可謂意義重大。

由於COVID-19疫情影響，全球各國紛施行國際交流管制與封鎖，影響人際交流與商業往來甚大。配合將於2月6日至9日在台北建國花市舉行的「2021春節花市暨日本松江大根島牡丹花展」，建國花市自治會理事主席張學潭表示，為了讓已有15年歷史的日本松江大根島牡丹花展不因疫情中斷，建國花市積極透過創意思維，尋找突破交流困境的方式，舉例來說，雖然日方人士無法如往年般來台參加牡丹花展，但建國花市特別安排於開幕典禮播放松江市市長的致詞影片，如此感覺人也來了，讓大家感受到日方對維繫彼此情誼的高度重視。同時也展出日本島根縣的吉祥物(超級可愛的島根貓)和民眾互動，及播放牡丹花裁培方式教學與松江市觀光影片，希望讓來建國花市的民眾感受與往年牡丹花展一樣的熱絡氛圍。

值得一提的是，考量防疫需求，建國花市特別採購一批擁有日本殺菌口罩專利 (PYX品業興公司研發設計製造) 的非拋棄式口罩，用來贈送給花市的各攤商(每攤位2個)和工作夥伴們，以協助強化自身防疫，也讓造訪花市的民眾更放心參觀選購。張學潭指出，這批當做贈品的特殊口罩顏色選用黑色，且在表面印製漂亮的牡丹花圖樣，希望與台灣俗語說「紅水、黑色大方」的意涵做連結，同時彰顯台北建國花市和日本松江市藉由牡丹花所串起的情誼，期許相關活動受疫情影響能降至最低。據了解，建國花市也會贈送少部份這種以手工製作的殺菌專利口罩給日方合作夥伴，及思考規畫用某種形式的相關徵答活動，讓來到建國花市的民眾能參與互動，而有機會獲贈此特殊口罩。

建國花市採購一批擁有日本殺菌口罩專利的非拋棄式口罩，用來贈送給花市攤商和工作夥伴們，以助提升防疫。此特殊口罩以手工製作，表面印製牡丹花圖樣，期彰顯台、日藉由牡丹花所串起的情誼。圖／品業興提供

此外，最早促成台北建國花市與日本松江市交流合作推廣牡丹花的重要推手-則和企業管理顧問公司董事長畠中則和表示，10多年來，台、日雙方逐步培養出有效推展牡丹花的合作默契及運作模式，讓牡丹花成為自2011年之後每年固定於春節前建國花市的展出亮點。而以牡丹花做為台、日雙方交流橋樑，松江市週邊中海區的5位市長於之前陸續都有來台參訪建國花市及參加牡丹花展開幕，此外，台北市政府也很支持此活動，包括：2010年於台北國際花博會未來館展出及在開幕典禮展示，成為花博會一大特色; 2014年台北市與松江市簽訂交流促進備忘錄， 於台北市政府展出牡丹工藝和菓子與展示春節牡丹及觀光; 2016年於台北市政府大廳展示工藝品及2018年 於台北市政府展出牡丹工藝和菓子。而日本松江市政府也參與於秋季舉辦的北投溫泉季活動。這些一路來的點點滴滴，是台、日雙方相關單位及業界共同努力的成果，希望未來持續發展茁壯。

建國花市自治會常務理事吳典益指出，牡丹花的花期很短暫，以往民眾要老遠上山去看花，很難拿捏好交通和觀賞開花的時間。自從建國花市與日本松江市開啟牡丹花交流及展示合作之後，透過台灣業者從日本引進牡丹花苗木、運至清境農場種植兩個月，再以專業技術管控溫濕度，於春節前將牡丹花送至建國花市，讓牡丹花花期與展期精準契合。另外，與一般牡丹花相比，日本松江大根島牡丹花經過專利培育改良使花朵能挺立綻放，而更受愛花民眾歡迎。還有，以往春節的花卉多是一般應景的年節花卉，加入松江牡丹花展出之後，多了變化及更多裝置藝術設計的發揮空間，也帶動更多人潮到花市，大家都很開心。