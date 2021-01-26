上古藝術1月28日舉辦天才型藝術家「彭自強」作品線上直播專拍

藝術家彭自強與其水彩作品合影。圖／上古藝術提供

上古藝術即將於1月28日（週四）晚上8:00舉辦「彭自強作品專拍」，釋出藝術家彭自強水彩、素描、瓷版畫等難得稀有的作品，不僅要讓大家一飽眼福，也提供藏家收藏。為因應新冠疫情，該專拍將以線上直播拍賣方式進行，於上古藝術的臉書粉絲頁登場，由藝術經理人陳虹安主持專拍。

藝術經理人陳虹安表示，藝術家彭自強英年早逝，一幅幅強烈的京劇色彩作品，給人深刻的印象。1960出生的他，是天才型的水彩畫家，在30多歲時就擁有數十次個展資歷，並多次獲獎。其潚灑不拘的個性，用筆堅定而蒼勁渾厚，畫風具有強烈的個人色彩，然而天妒英才，50歲便與世長辭，徒留少許精美的藝術創作。彭自強感性與知性共存之美，詩意盎然、淋漓酣暢，畫作自發的感染魅力，將觀眾情緒引入他的內心世界。

陳虹安表示，彭自強的作品在市場上相當熱門，因拍掉一件就少一件，也因此使得偽作橫行，上古藝術拍出去的作品都是保證真跡，皆為彭自強原作精品，也都有原作保證書，藏家可以安心進場。

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