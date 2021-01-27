虎科大智慧製造類產線基地揭牌 培訓人機協同智慧產線人才

國立虎尾科技大學獲教育部前瞻基礎建設計畫「優化技職校院實作環境計畫」補助，成立智慧製造類產線人才培育基地，並於25日舉行揭牌典禮，成為國內首座「以虛擬數位科技輔助智慧化人機協作」之人才培育基地。

教育部政務次長劉孟奇表示，以虛擬數位科技輔助智慧化人機協作之技術，可望廣泛應用於遠距離之技術指導或售後服務，引領產業快速升級，提升產業之國際銷售能力，並促進我國成為亞太服務中心之優勢。劉次長說，欣見虎科大類產線的運作及展示，更期望虎尾科大在智慧製造領域扮演領頭羊的角色。

虎科大校長覺文郁表示，因應產業智慧升級，新型態工作情境將由機器智慧主導，且以人機協作之方式進行，未來技術人員的工作型態將大幅調整。為了因應變革且培育更多人才，該校開設「智慧輔助科技與創新應用學程」，以專業的教學場域結合自動化、機電輔、工管、資管、資工及多媒體設計跨院系的技術與資源，整個學程內容涵蓋智慧製造、虛擬/擴增實境技術、AI視覺辨識、精密量測、物聯網、人機互動、機器學習與雲端數據分析、數位化製造，及工業網路安全等跨領域知識。

立法委員蘇治芬致詞強調，虎科大在業界人才培養扮演很重要的地位，也相當期待智慧製造類產線人才培育基地揭牌及運作。台灣機械工業公會副理事長莊大立致詞表示，覺校長相當重視業界的聲音及為業界著想，此計畫目前雖然是在學校發展，但最終應該還是會應用到業界，期待此產線可以成為一個模範。友嘉實業朱志洋總裁則說，虎科大與友嘉合作多年，該校在工具機發展方面相當努力，也對產業有相當大的助益。

虎科大本次獲得教育部「優化技職校院實作環境計畫」新臺幣3,500萬元經費補助，將全力打造智慧製造類產線人才培育基地，以提供產業智慧製造相關之數位智能輔助技術，培育人機協作之技術人才。