救濟弱勢溫暖社會! 富豐百萬慈善助貧捐款愛心滿滿

富豐公司在理財培訓業界小有名氣，協助廣大的新手投資者學習投資理財如何開始？不僅讓退休的保守菜籃族，與辛苦一輩子卻存不到錢的月光族重獲新生，對於「理財」有了全新的見解，不僅如此還巡迴全台，北、中、南各地進行免費課程講座，成立11年來協助超過上萬個學員，學習如何開始投資，善用投資工具、量化與技術分析來管理財富。

富豐公司總顧問『蕭正崗』除協助廣大的股民們學習投資理財及操盤技術之外，也鼓勵投資朋友可將投資獲利的5-10%捐款做愛心。因此本次公益捐款活動中，有許多投資績效很棒的學員盛裝出席，為的就是能在歲末年終之時，替需要幫助的弱勢族群盡一份心力。

富豐股市實戰班於1月23日於 臺北科技大學舉辦「百萬慈善助貧捐款」公益活動 ，慈善捐助6弱勢關懷單位。圖／業者提供

1月23日於臺北科技大學舉辦「百萬慈善助貧捐款」公益活動，計有六個團體單位受惠，現場受贈團體包括：財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、喜憨兒社會福利基金會、中華基督教救助協會—1919陪讀計畫、財團法人罕見疾病基金會、社團法人中華民國廣亮慈善會、陽光社會福利基金會…等。這次慈善助貧捐款時間，在學員夥伴的熱烈響應與支持，短短的1個月又五天期間，共累計慈善捐款203萬5千元，學員紛紛表示未來能繼續舉辦下去，愛心不落人後。

富豐公司協助廣大的投資朋友學習投資策略與技術，特禮聘曾經任職於三大法人機構，具有實戰經驗的操盤人，傳授法人是如何操作，如果投資朋友按步就班學會主力與法人的買賣投資策略，必可用這套「獨特技術」規避重挫，穩操勝算。富豐公司股市技術分析課程，近期免費講座開放前30名免費預約報名，歡迎有興趣的投資人參與，活動詳情請參閱富豐官網：www.rich899.com.tw