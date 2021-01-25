中華文教新創交流協會舉辦TECH TALK公益論壇

以跨域新創視野、激活文教交流為宗旨的【中華文教新創交流協會】於日前主辦TECH TALK公益論壇暨年終聯誼茶會，活動特別邀請到協會首席顧問楊文山先生來主持，活動現場高朋滿座，熱鬧非凡。

台北市政府產業發展局莊玫紅專門委員及工商服務科黃家萱科員也受邀蒞臨指導與致詞。本次論壇主要邀請了協會其中三家優秀的會員企業，分別從金融資訊、再生醫學、文化創意這三個領域，專業分享如何跨域運用及結合科技，進而創新發展、引領市場、走向國際，內容非常的精彩有料。活動也安排精選四家優秀的青年新創楷模，分別為吉杏光學、安永金融科技、里程移動、優利勁聯來分享他們的創新商業模式，在互聯網多元鏈結及市場應用面都具有相當的價值。

大會當天茶會選購的茶點來自樂芽社會企業所輔導的《身心障礙及喜憨兒》等弱勢族群，並採用臺灣在地小農的食材，透過弱勢朋友們溫暖的巧手，製作出美味可口的烘焙糕點，搭配協會楊顧問所贊助的優益多乳酸菌健康飮品，展現臺灣社會的生命力與真善美！

謝文嚴理事長發表感言。圖／業者提供

活動當天出席的與會人員及嘉賓收穫大會的公益贊助夥伴所準備的四樣賀新春伴手禮，包括得過眾多獎項，遠近馳名的《港記酥皇蓬萊摩沙》禮盒、《英國Myportien》休閒運動水壺、《傑仕堡板橋商旅》牛年幸運提燈及協會會員《創藝天時科技股份有限公司》為協會專屬設計與製作的文創商品〈DIY招財貓掌手機擴音架〉，讓出席會員及嘉賓有吃有喝有學習，非常值得又開心！

創會理事長謝文嚴先生表示每次聯誼會除了邀請每位會員務必撥冗出席互動學習外，還會邀請兄弟會代表及嘉賓到場指導及交流，包括：中華農旅文創融合發展協会、台湾青年創客發展協会、深耕文教基金会、第一強股份有限公司、微生活知識科技股份有限公司、傑仕堡板橋商旅…等。

主持人楊文山顧問在活動中表示 ， 2020年真是不平凡的一年，大家一起對抗新冠疫情，你我化險為夷、屹立不搖，大家在自己的崗位上奮發向上，期待新的一年會員們攜手向前、繼續努力！他也感性表示去年此時，正在臺北榮總加護病房，剛進行心臟主動脈瓣膜大手術，死裡逃生、意外重生，出院後加入協會擔任志工，希望能為協會貢獻付出並協助年青會員做好世代傳承工作！他認為這一年來看到協會會務興盛、日漸壯大，歸功於協會謝理事長的用心及付出，不吝給予年青會員協助與輔導，也為協會會員間做了很多的跨界整合及對外推展，繼續為《創新中華，精彩世界》而努力！

協會首席顧問楊文山先生主持活動。圖／業者提供

論壇及茶會活動最後在抽獎及驚喜歡樂中圓滿結束，協會更祝福每位會員及嘉賓2021年身體健壯如牛、學業牛氣沖天、事業牛運亨通！