登山賞梅 泡湯品茗 一趟身心靈都療癒的台南小旅行

【林耕合】今年入冬，一波接著一波的寒流，不只招來了大雪封山，也喚醒了梅花撲鼻香。台南楠西梅嶺風景區的梅花已陸續綻放，自高海拔地區開始，雪白從高處逐漸山下蔓延，目前中海拔地區的二層坪與觀音寺都可以看到點點白雪綴枝頭，約莫5成的花況，梅嶺的梅花品種以石塔、青心與阿榜為主，青心與阿榜的梅花已悄然綻放，而占梅嶺梅花最大比例的石塔品種因花期較晚，正在陸續綻放當中，預計在1月底至2月初，將迎來石塔大爆發的最美花況，甚至延長到2月初還有梅花可欣賞，建議想賞梅的旅人可得盡早安排，把握賞梅的好時機。

梅嶺的賞梅行程可少不了一道在地的梅子雞料理，想用味蕾妝點旅行回憶的旅人們，千萬別錯過「文川梅仔雞」的好味道 ! 文川梅仔雞當地生產的梅子加入薑片熬製而成的雞湯，在冷冷的冬天暖心暖胃，雞肉口感扎實不柴富有嚼勁，與在地梅子酸甜滋味相輔相成

梅嶺的賞梅行程可少不了一道在地的梅子雞料理，文川梅仔雞當地生產的梅子加入薑片熬製而成的雞湯，在冷冷的冬天暖心暖胃，雞肉口感扎實不柴富有嚼勁，與在地梅子酸甜滋味相輔相成，湯裡面還可以撈得到整顆的梅子，除了招牌必點的梅子雞，還有薑黃雞、豆乳雞等多種口味選擇，建議一般四人的小家庭到訪文川梅子雞，可以選擇兩種小份風味雞肉再加上兩道山產小菜份量足以，想用味蕾妝點旅行回憶的旅人們，千萬別錯過「文川梅仔雞」的好味道 !登山賞梅、品味梅仔雞的梅嶺賞花半日遊行程，還可以與附近的熱門景點串聯成一整天的小旅行。

推薦遊程:梅嶺風景區 ─ 文川梅仔雞 ─ 龜丹溫泉 ─ 隱田山房

龜丹溫泉-餵飽了肚子後，就輪到犒勞一下我們辛苦的小腿肌拉，龜丹溫泉是許多台南人私藏的溫泉秘境，泉質屬弱鹼性碳酸泉，酸鹼度(pH)介於8.08 至8.55 之間，水質清澈見底且沒有濃厚刺鼻的硫磺味，園區內設有價格親民的龜丹溫泉體驗池，全票只要銅板價50元，除了溫泉體驗池的泡腳體驗之外，也有私人包池及小湯屋的選項可供旅人選擇，不管是小家庭出遊還是大家族踏青都可以在這個秘境，找到最舒服的溫泉體驗。

龜丹溫泉是許多台南人私藏的溫泉秘境，泉質屬弱鹼性碳酸泉，酸鹼度(pH)介於8.08 至8.55 之間，水質清澈見底且沒有濃厚刺鼻的硫磺味 除了溫泉體驗池的泡腳體驗之外，也有私人包池及小湯屋的選項可供旅人選擇，不管是小家庭出遊還是大家族踏青都可以在這個秘境，找到最舒服的溫泉體驗

隱田山房-整棟純白色的教堂，充滿了浪漫的氣息，攻陷IG版面的絕美白色教堂，就藏身在台南玉井的隱田山房，白色教堂名為「英生堂」，原本是老闆為紀念父母所建，建成之後在網路上爆紅，吸引了大批的網紅網美前往朝聖，每逢假日都大排長龍，隱田山房入園門票一個人150元，100元可折抵園區內三千院懷石御膳、泡茶區以及布丁工坊的消費，在白色教堂留下絕美的照片之後，可以在充滿日式禪意的三千院來一客悠然自得的下午茶，一份店家自製的蛋糕配上咖啡或是一刻充滿風情的懷石料理，都能讓旅人們很輕易地放下生活中的瑣事與憂慮，體驗一次歸隱田園的山人們，那般閒情逸致。

整棟純白色的教堂，充滿了浪漫的氣息，攻陷IG版面的絕美白色教堂，就藏身在台南玉井的隱田山房，白色教堂名為「英生堂」，原本是老闆為紀念父母所建 在充滿日式禪意的三千院來一客悠然自得的下午茶，一份店家自製的蛋糕配上咖啡放下生活中的瑣事與憂慮

寒假到了，春節不遠，梅嶺賞花正是時候！旅人不妨用這段時間，安排一個闔家出遊踏青的行程，一條路線包辦登山、賞梅、泡湯、品茗，來一趟身心靈都療癒的台南小旅行。