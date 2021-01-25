「RISE Art Studio」開幕暨藝術家聯展圓滿成功 慶功同時擘劃美好未來

【台北訊】專為藝術家提供優質展覽空間和平台的「RISE Art Studio」於2021年1月24日下午盛大舉行VIP開幕暨藝術家聯展活動。此次開幕展，由享譽國際的水墨畫家「警界儒將」蔡俊章博士2021年最新潑墨作品領軍，與美國羅丹基金會邀請參加紐約國際藝術博覽會唯一受邀的台灣當代藝術家王迎春老師，帶來一場中與西的美學碰撞；而除了平面的藝術，「RISE Art Studio」也邀請了林葆家老師的嫡傳弟子卓柏成老師、鶯歌柴燒徐予紅老師，以及阿答藝術團隊，帶領大家感受不同技術手法的陶藝之美。

陶藝家卓柏成老師（右）作品拍賣首開紅盤，獲得滿堂彩。 活動首開紅盤，舉辦慶功宴並於席間討論「RISE Art Studio」平台的未來經營。

開幕活動上，除了藝術家們親自介紹創作理念，現場也舉辦了慈善拍賣活動，讓現場貴賓體驗藝術拍賣氛圍，拉近藝術與人們的距離，也實踐「RISE Art Studio」的成立理念，打造一個藝術家與消費者體驗互動的交流平台，讓藝術家與產業界跨域整合的合作平台，以及連結藝術家與國際化通路行銷的連結平台。

VIP貴賓熱情參與開幕暨藝術家聯展活動，座無虛席。

由蔡俊章老師的潑墨作品「峨眉秀天下」展現東方藝術，王迎春老師的油畫作品「生命的出口」呈現西方藝術，東、西方藝術交流、碰撞，藉由「RISE Art Studio」這個藝術平台將藝術的種子散播出去，讓藝術作品幫助大家找回最原始的感情，也從中重新認識自己，延伸藝術的力量，亦創造無限的可能！

開幕展展出藝術家們與貴賓合影留念，齊賀活動圓滿成功。

此次「RISE Art Studio」開幕暨藝術家聯展開幕圓滿成功、拍賣首開紅盤後，「RISE Art Studio」館長蔡俊章博士特別帶領大家移駕至奧迪內湖旗艦創速中心「Meat Store義大利肉舖」，舉辦慶功宴，同時擘劃「RISE Art Studio」藝術空間的美好未來。

國際水墨畫家蔡俊章博士的畫作展現東方藝術之美。

「RISE Art Studio藝術家聯展」的展期自1月24日到2月28日，展覽期間將陸續舉辦藝術專題講座與體驗活動，活動詳情請參考「RISE Art Studio」 Facebook 粉絲專頁。（圖／「RISE Art Studio」館長蔡俊章博士提供）

國際水墨畫家蔡俊章博士的畫作展現東方藝術之美。

【「RISE Art Studio」藝術家聯展】

․展出時間：110年1月24日（日）～110年2月28日（日）

․展出地點：RISE Art Studio（北市大安區仁愛路四段230號1樓）

․開放時間：週一至週五10：30～19：00（週六、日及國定假日不開放）

․交通資訊：捷運板南線-忠孝敦化站 3號出口，步行約8分鐘路程 (仁愛路富邦大樓總行正對面)

․聯絡電話：(02)2700-8230