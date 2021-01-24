台中南天宮2021年「新春送暖‧傳愛千里」 發送1,000份「歲歲平安福氣箱」予民眾

台中南天宮主委吳光雄親自發送「歲歲平安福氣箱」予民眾。圖／許俊揚攝

台中南天宮今（24）日上午10點於大殿前舉辦「新春送暖‧傳愛千里」公益活動，不限領取資格，共發送1,000份內有平安米、平安麵、米粉、麥片等民生物資的「歲歲平安福氣箱」予民眾。前來領取福氣箱的民眾均嚴守防疫規定戴上口罩，並保持安全社交距離。來自台中太平76歲的黃老太太，早上6點即至台中南天宮排隊，幸運成為第一位領到福氣箱的民眾。該活動除台中南天宮主委吳光雄之外，立委黃國書、市議員李中、東區區公所人員等均親自到場，協助福氣箱的發放。

台中南天宮主委吳光雄與發送給民眾的「歲歲平安福氣箱」。圖／許俊揚攝

台中南天宮主委吳光雄表示，2020年在新冠疫情的衝擊下，造成某些民眾失業、經濟來源不穩定，以致家庭急需救助，這次的「歲歲平安福氣箱」送暖活動，南天宮秉持公益為先的理念，希望藉由這樣的送暖活動，讓民眾在辛丑年都能平安、吉利、好過年。

台中南天宮主委吳光雄與協助發放「歲歲平安福氣箱」的人員合影。圖／許俊揚攝

台中南天宮關帝廟主要供奉的忠義誠信關聖帝君，為商界尊崇的驅邪招財守護神，因此，關聖帝君還有「武財神」之稱，可招財並讓事業成功順利！主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。長期以來執行愛心物資佈施以及每年舉行全國性白米佈施公益等活動，幫助給各學校或偏鄉弱勢學童、低收入戶等真正需要幫助的朋友，關懷台灣地方角落弱勢家庭，為社會注入一股暖流。

「歲歲平安福氣箱」內有平安米、平安麵、米粉、麥片等民生物資。圖／許俊揚攝

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