寄情書畫李兆環律師從興趣中沉潛讓生活更精彩

一直很喜歡藝文的李兆環律師，小時候就對詞歌賦有興趣，經常收集書籤欣賞上面的美好辭句，當年大學考試若非受當警官的父親影響，大概就去唸文學系了！這一轉變，幾乎改變了兆環律師的一生，從此，跟法律結下不解之緣，婚姻、職業、教學兼職，在在都與法律有關。她也從天真浪漫憧憬著紅樓夢的少女，蛻變成理性專業的律師，這對兆環律師可是一大考驗啊！她笑著說：「這好像是老天爺開的玩笑！讓一個懷抱文青夢想充滿感性的人，卻要從事高度理性的工作，感覺充滿弔詭與冒險！幸好，經過25年，我也慢慢調適與平衡！」

工作的日子，時間總是飛快，在家庭、工作、唸書之間，實在已無多餘的時間，終於俟先生事業穩定、孩子們大些，兆環律師博士學位拿到後，她開始騰出一些時間，追求尋覓兒時的記憶與夢想。

是的，在李兆環律師國小的期間，她的父親就曾栽培她與弟弟學習書法，當時父親希望孩子們學習書法的目的，是為了磨練心性，特別是希望好動的弟弟能夠靜下心來寫字，於是做長姊的兆環律師一起受惠，跟著書法老師學習。「弟弟的書法寫得比我好喔！我們的書法曾得過獎！」兆環律師憶起兒時學書法的情境，很自然地說了這一句。

人生有很多不同的角色，亦可以有許多不同的風貌，愈是長大之後愈發明白「時間管理」的重要。因為要做的事，永遠很多，是故如何兼顧興趣與休閒讓一天的CP值效益極大化，這就是一個重要的課題，於是，當律師的她開始勻出空檔時間練習書畫，紓解壓力。從運筆中獲得身、心、靈地釋放、寧靜與沈澱，也同時去構思字畫間的美感，享受寄情於書畫中的專注。

很幸運地，因緣際會下，兆環律師認識了書畫名家魏瑞宗老師並向其學習。魏老師師承書法大師于右任先生在台灣的傳人李普同先生學習書法，經常參與台灣、大陸、日本兩岸三地等交流活動，因深獲李普同先生的賞識，奉李老師之命行禮拜師，正式成為于門第三代弟子。李老師勉勵良善質樸的他沈潛涵養、不露鋒芒，用心揣摩和學習于右任先生的書法用筆，援為己用，走出自己的路。而上開精神也正是兆環律師想學習的!

能遇到名師魏瑞宗的指導，兆環律師的書畫有了明顯的進步，並於今(2021)年1月份和三位同學們跟著魏老師於內湖三軍總醫院三總藝廊舉辦《書畫寄情》五人聯展，讓兆環律師由衷感謝魏老師用心的教導與對學生的照顧，讓他圓了兒時的夢想！

「人生很短，餘生很珍貴」兆環律師眼神堅定地說，她希望大家都能在有限的生命裡，追尋自己的理想，創造出無限的可能，縱使生命的長度不可預測，但我們仍可以讓生命的寬度、厚度與深度因我們自己的耕耘而更精彩，就彷彿自己手執生命的彩墨，揮灑出自己想要的作品！