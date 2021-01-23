樹德最後一次搬厝特拍人潮湧現

2021年樹德收納舉辦第14屆搬厝特拍，23日起４天在台中烏日、高雄仁武二地登場，線上購物「My Shuter Store – MSS買樹德」同步全台開賣。活動現場推出超值限量福袋，超強的熱銷組合款開搶、還有加碼限時限量的整點禮物盒，有機會獲Nike後背包等品牌好禮帶回家，第一天開幕前門口便已湧現人潮。



搬厝特拍23日當天湧現人潮

樹德企業董事長吳宜叡表示，每年廠拍活動都會推出收納新品，一曝光便掀起搶購熱潮的黑色Hello Kitty收納櫃，顛覆甜美、帥氣個性的風格受到矚目，2021年也與多個台灣品牌「印花樂 in Blooom」、「地圖製造Makeworld.tw」和手繪職人「Kingson Artworks」開啟一連串的合作，聯名推出多款限量個性收納商品，限定開賣；同時將「客製化」商機最大化，運用雷雕技術搶進文青圈的「同溫層」，為顧客打造專屬於自己的產品。



搬厝特拍收納產品

吳宜叡強調，2021年最後一次的樹德廠拍將和烏日正式說再見，一連串與搬遷回憶有關的活動陸續登場，台中場活動入口處的「時光留言區」邀請所有現場民眾寫下一段祝福樹德的話，廠拍活動結束將選出100名留言贈送50年紀念品－三合一小工具。另外現場另舉辨豪氣的「情境展示區整組搬回家」抽獎活動，只要民眾在兩組活動情境區前拍照、打卡並公開分享於FB指定貼文，活動結束將抽出幸運得主，獲得整組樹德豪華工作站或率性露營用品組。活動現場除了讓您買到超優惠的收納好物與嚴選品牌商品，充滿感謝與回饋的各項活動，邀請所有好友和鄰里鄉親一同參與，感謝大家20多年來的支持照顧。

第一天現場舉辦「小小搬運工現場好禮搬回家」親子同歡活動，讓孩子們在家長的陪同下開著兒童堆高機，協力在時限內將終點棧板上琳琅滿目的樹德優質產品載上堆高機運回起始點，所有搬運回來的商品通通大方送給參加者。



工業用收納產品

今年春節前夕絕不能錯過的精彩活動，歡迎大家一起來熱鬧！樹德廠拍官網｢MSS買樹德」線上同步開跑，01/23(六)到01/26(二)，只有4天，超過2000種收納用品一站購足，想了解更多台中、高雄現場活動或線上活動資訊，請上網搜尋｢樹德搬厝特拍」！更多活動和新品都在樹德官方購物網：https://lihi1.com/TadoI。

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