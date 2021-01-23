上海台商子女學校董事長楊奕蘭　摘下銘傳大學傑出校友獎

銘傳大學於1月19日舉辦「創辦人包德明博士逝世12周年紀念音樂會暨傑出校友表揚大會」，上海台商子女學校董事長楊奕蘭以傑出創學理念及熱心社會公益活動，摘下銘傳大學傑出校友獎，獲獎實至名歸。

楊奕蘭於1988年與夫婿李世隆共同創立同德電子，對待員工像家人般的幸福企業。因為愛而致力於教育事業，2007年攜手和董事長張培芳、周建國，共同創辦「上海台商子女學校」，為在中國求學的台商子女，打造一所全人教育優質學校。2017年成立政愛扶輪社，率領政大EMBA同學一起遇見生命中的另一道彩虹；2020年她榮獲國際扶輪3523地區2023-24年度總監指定提名人，持續為讓世界更美好信念努力；為成就更多學童夢想，2021年接任擁有105年歷史泰北高中，積極朝向國際全人中小學的轉型之路邁進。

以身為銘傳人為榮的楊奕蘭表示，銘傳大學是孕育學子產生巨大能量的好學校，並感佩前任校長包德明的為人處世與作育英才的神聖理念，他的教育名言「人之兒女，己之兒女」，直到楊奕蘭開始辦教育，更深切體認這句話背後的無限力量，至今該理念仍影響她很深遠。

楊奕蘭指出，終於瞭解包校長到年邁依然能保有創辦學校的熱情，並讓銘傳大學的學生能在社會上如此出類拔萃。期許能擁有包校長的偉大能量，把發自內心把每個孩子都當成自己孩子去愛他，成就他們的偉大夢想而喜悅。

2020年遭逢新冠肺炎疫情肆虐全球經濟，但楊奕蘭始終秉持著「擁抱變化，從心出發」的信念，帶領團隊改變生活與思維，讓愛感染愛，並貢獻自己一份心力，帶給社會健康、快樂、希望的正能量。

「活到老、學到老、做到老、快樂到老。」為楊奕蘭最具意義人生寫照。她鼓勵學弟妹成為斜槓人生，有機會學習時，勿計較是否超過自己份內之事，也勿追求錢多事少離家近的工作。她回憶起年輕時，就對很多事情充滿熱忱且熱愛學習，不計較有無收穫，因態度會決定未來人生的高度而期許。

楊奕蘭指出，能榮獲傑出校友這項殊榮實感開心，不但捐款回饋母校，更期望能透過建教合作，幫助更多學弟妹，並能讓更多上海台校及泰北高中學子提早接觸大學課程，正確選擇未來的人生方向。