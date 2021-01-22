遠雄人壽支持青年體育運動 世新女籃表現亮眼

國內目前最受關注的籃球賽事非大專籃球聯賽(UBA)莫屬，遠雄人壽從去年開始贊助世新大學女子籃球隊，提供獎助學金、移地訓練費、運動傷害防護及營養補給等，鼓勵這群女籃健將保持健康身心，兼顧課業與比賽，提供實習銜接未來就業發展。目前進行的UBA賽事中，世新女籃一路過關斬將，預賽開打至今已獲八連勝，一舉拿下由觀眾票選的女子組人氣球隊寶座。

遠雄人壽擴大產學合作廣度，從保險教育延伸至健康運動。圖／遠雄人壽提供

近年，遠雄人壽挹注青年培力多項資源，從偏鄉國小開始紮根，將充沛的學習資源帶往偏鄉，並透過具有影響力的年輕人，引領偏鄉學童勇於追求夢想的自信，專心學習為自己打造更有希望的未來。此外，連續10年遠雄人壽也不間斷提供癌症家庭子女獎助學金，鼓勵學生向學主動爭取，並藉此培養受助學子的利他同理心，成為回饋社會、幫助他人的一份子，創造良善的循環。不僅如此，遠雄人壽更連續三年舉辦金險獎創意影片徵件活動，從提升保險認知的教育面著手，讓學生透過拿手的影音創作，挖掘風險與自身的關係，唯有從自己深刻體會後，才能進一步去實踐做好風險規劃，從年輕開始就能提前做好準備，這也是對社會產生正向影響力的啟程。

遠雄人壽多年來與各大專院校攜手推動產學合作計畫，提供各種實習機會，側重實務教學，協助接軌工作職涯，為擴大產學合作廣度，從保險教育延伸至健康運動，透過贊助世新大學女子籃球隊，藉此培養更多優秀的學生運動員，也讓這些青年學子無後顧之憂朝夢想勇往直前，有機會為保險產業效力。世新女籃ＵBA賽程自1月21日至24日進入第三階段預賽，大家一起集氣為世新加油，前進總冠軍戰爭取連霸。