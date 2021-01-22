大葉大學醫工系攜手長欣生技、禮運實業 研發牙材技術

大葉大學醫學工程學系主任賴峰民帶領醫療器材設計與材料碩士學位學程研究生奧婠、康喻庭、林育平，與長欣生技股份有限公司、禮運實業股份有限公司合作「高品質牙材裂縫修補及最佳抑菌塗層技術」，開發牙材相關技術，讓假牙更耐用。

大葉大學醫工系與校友企業合作，研發牙材技術。圖／大葉大學提供

醫工系主任賴峰民指出，「高品質牙材裂縫修補及最佳抑菌塗層技術」計畫結合學校的研發能量與產業經驗，進行牙材專業技術研發，透過材料的改良與製程優化，提高假牙的適性。傳統假牙在壓鑄過程容易有裂紋，當使用者用力咬硬的東西時，可能造成假牙的崩裂，此次產學合作以奈米樹脂開發塗佈技術，增加假牙的強度與抑菌效果，相關技術將申請專利。

醫工系主任賴峰民進一步說，「醫療照護、智慧醫療」是國家產業發展政策中六大新興產業之一，有感於市場對醫療輔具的需求，大葉大學多年前就投入醫療產品設計、醫用材料開發、AI智慧醫療及表面鍍膜，「高齡長照與智慧輔具研發基地」集結了護理暨健康學院與工學院的師資團隊，一方面與廠商合作，開發新技術、新產品，另一方面，提供學生參與產學合作的機會，讓學生在學期間與產業無縫接軌。長欣生技董事長楊曜聰、禮運實業股份有限公司總經理莊璧禎都是大葉校友，此次產學合作的「高品質牙材裂縫修補及最佳抑菌塗層技術」計畫，不只是醫工系老師指導學生做研究，更是學長姐帶學弟妹共同研發，可說是德國師徒制精神的最佳例證。

碩士生奧婠表示，實驗室從牙材塗層配方開始研究，並進行相關檢測，接著設計支架，確認牙材與支架的結合，前後大約花了一年的時間。奈米樹脂的顏色是透明的，因此做牙材接合不會有色塊不均的問題，加上奈米樹脂本身強度夠，製程也設計有抑菌塗佈，讓假牙的耐用性與功能性都獲得提升。

碩士生林育平說，實驗室選用「Ti-6Al-4V」(鈦-6鋁-4釩)當假牙支架材料，運用3D列印技術做出實驗用的試片，證實抑菌效果佳。