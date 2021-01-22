大葉大學育成中心輔導台香種苗 獲AABI火炬國際化獎

大葉大學創新育成中心與台香種苗股份有限公司產學合作，開發百香果花的美粧用途，並推薦台香種苗參加韓國、中國、香港、印度、馬來西亞、台灣等國共同評比的AABI（亞洲育成協會）競賽，台香種苗董事長劉清尊獲頒火炬國際化獎。

台香種苗董事長劉清尊(左)獲AABI火炬國際化獎，感謝大葉大學育成中心吳建一主任(右)的推薦。圖／大葉大學提供

台香種苗董事長劉清尊表示，台香種苗創立於民國77年，一直致力於種苗事業，嫁接培育技術也在民國94年獲得神農獎肯定。為了讓農業廢棄能加值運用，邁向精緻農業，特別與在地的優質大學大葉大學合作，去年開始進駐大葉大學創新育成中心，在吳建一主任的輔導下，開發百香果花的再利用，發展美粧品等新產品，提供民眾更好、更多元的選擇。很榮幸可以獲得AABI火炬國際化獎，這不只是對台香種苗追求高品質的肯定，更是對大葉大學產學能量的肯定。

台香種苗劉清尊董事長(中)、劉千臺經理(左)與大葉大學育成中心吳建一主任(右)觀察百香果種苗。圖／大葉大學提供

大葉大學創新育成中心主任吳建一指出，他帶領食品暨應用生物科技學系的碩士生、博士生投入百香果花的美粧應用研發，實驗室一方面進行成分分析與功能驗證，證實百香果花的萃取物具有抗氧化和美白的特性，可以當美粧品原料，博士生胡峻儒與台香種苗董事長劉清尊、經理劉千臺合作的論文，也先後在「2020國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會」、「2020化粧品技術創新研討會」獲獎。另一方面，實驗室協助廠商開發百香果汁的食品應用，預計今年就會推出果汁、果凍等產品。在產學合作的過程，育成中心觀察到台香種苗雖然屬於農業，但公司以國際企業的高度在經營，因此特別推薦台香種苗董事長劉清尊角逐AABI榮耀，AABI的獎項是由亞洲地區的育成中心推薦企業參賽，競爭對手包含韓國、中國、香港、印度、馬來西亞、台灣等國，能夠脫穎而出相當不容易。

台香種苗經理劉千臺說，位於彰化縣社頭鄉的台香種苗，主要生產無病毒的百香果種苗，外銷到東南亞。種植過程為了疏果，會剪掉一部分花，所以有不少百香果花成為廢棄物，因此台香種苗與學校合作，希望結合大葉大學「美粧品與醫美特色研發基地」的研發能量，開發農業廢棄物的新用途，達到循環經濟的目標。