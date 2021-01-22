陳持平醫師「真善美」畫展 29日起在台南美術館聯合展出

在杏林闖蕩多年的馬偕婦產科大師陳持平，十年磨一劍，奉『有志者事竟成」為神主牌，在醫界已紅透半邊天的陳持平醫師，因於2019在產前細胞遺傳學鑲嵌性染色體異常診斷上有重大發現救回許多胎兒，免於被迫引產因而獲得醫療奉獻獎。如今又在7年前就發現，藝術可提升療癒的效果，他在醫界的貢獻再添一筆。

陳持平醫師(見圖中)在自創的「藝術療癒」，於第一梯次台北真善美展出時講述可以提升治療效果。

「藝術治療」是陳持平的創作理念，29日起在台南美術館聯合展出。「繪畫能夠平撫緊張、焦慮的情緒，還可以提升治療效果」，於是在此藝術領域努力的鑽研，又成為陳持平在此醫界的一項名號，他在醫界的貢獻意外由畫筆找回了心靈的淨土，更將自己的人文關懷在此展露無遺。

陳持平說自己像是『少林武僧，在當小和尚時，先練基本功，挑水、劈柴、打飯，樣樣不可少。如今我已經畫了七年。我第一年畫800張小幅蠟筆紙作品。從第二年至今已經有1400幅作品。我算是很勤勞的。在默默無名，勤勉努力畫作中，自然而然會有所領悟。不論顏色，線條、佈局，皆自然天成。我再努力三年，再畫1000幅，希望我七十歲後，十年寒窗後，能夠再創高峰，必能達到齊白石，張大千一樣的境界。那時，必是畫山像山，畫水像水，得心應手，自成一格」。

-陳持平醫師在創作的過程中很思念已過世的父親而創作這幅畫。

「繪畫是救贖！」醫奉獎名醫陳持平花甲之年重拾畫筆尋初衷，繪畫情繫四代，陳持平花甲充實畫筆圓了父親夢想，而陳持平的父親陳祖儒，則在書法領域表現出色。祖父陳開泉則在國畫領域表現出色，是上海美專劉海粟的得意門生，亦是李可染同窗好友。藝術的基因早就寫在了陳持平的基因裡，他從小就展現了過人的藝術天份。在我們這個年代，能夠當醫生的人，腦袋怎會不如古今中外的畫家？他把所有中外古今畫家的作品全部都研究過了。結論就是必須持之以恆，苦練十年，方能自成一格，沒有速成的。當然有藝術基因是先決條件，但是後天的努力更重要。歡迎您前往觀賞，場面更壯觀，更震撼，音樂更好聽。陳持平醫師的「真善美」畫展一月十九日開始重新換展，原展全部撒換，重新展出新作品20幅，展至二月十九日。歡迎參觀。