中壽號召同仁捐血 共同防疫守護台灣

寒流接連報到，氣溫驟降，血庫存量也直直落，根據台灣血液基金會最新公告，北部血庫已鬧血荒，台大醫師更呼籲，大台北地區O型血存量僅剩一位手術患者的需求用量。中國人壽長期與台灣血液基金會合作，每年串連全台分公司舉辦捐血活動，一月份已舉辦高雄及桃園場，同仁熱烈響應；適逢北部鬧血荒，1/22的台北場活動，中壽總經理黃淑芬也將挽袖捐血，號召同仁及民眾化身血性男兒、熱血女孩一同捐血，只要捐血就贈送偏鄉學童圓夢公益地瓜，之後也還有台南場跟嘉義場的活動，讓熱血接力不間斷。

黃淑芬總經理表示，中壽秉持「愛與關懷」的企業精神，舉辦捐血活動幫助台灣醫療用血環境更穩定，每逢冬天、過年前幾乎都會有一波缺血潮，因此中壽結合「愛就GO志工團」的力量，每年在農曆年前舉辦全台分公司串連捐血活動，5年多已募集超過23萬cc熱血，為血庫挹注新血。受新冠肺炎疫情影響，許多人待在家中減少出門次數，加上幾波寒流來襲氣溫驟降，導致捐血意願降低，中壽鼓勵同仁及民眾發揮利他精神，捐血助人。黃淑芬總經理指出，儘管天氣寒冷，但想到捐出的熱血能夠化為愛心傳遞給需要的人，心也就暖起來了。近期疫情升溫，中壽也提醒民眾外出務必勤洗手、載口罩，做好保暖工作，保護好自己就是保護您關愛的人，共同為守護台灣盡一分心力。

本次捐血也贈送愛心公益地瓜，是由雲林大興國小學童為了籌措成立作文班的經費，而進行義賣的地瓜，由中壽先行認購，再贈送給參與捐血活動的同仁及民眾，希望透過「你捐血、我捐助」的雙公益模式，一起幫助偏鄉孩子圓夢，延續扶持弱勢的理念，讓民眾捐血一袋，幫助更多人。