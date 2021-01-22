高雄國賓大飯店年菜湯品澎湃上桌買就送日本國寶級陶鍋

春節是闔家團圓的重要時刻，高雄國賓大飯店集結館內熱賣的經典美味，獻上多款年菜外帶桌菜及單點菜色，均為當日現做新鮮供應。此外，今年更主打「喝湯就送鍋」，凡購買闔家歡禮盒「羊肚菌花膠鮑魚雞燉翅」或「原鮑瑤柱雞燉翅」任一鍋湯品，即可將「KOYO光洋陶器日本製精品陶鍋」免費帶回家，為年節佳餚錦上添花。於2月1日前預購外帶桌菜組合、單點菜色及闔家歡湯品禮盒，可享九折優惠。

高雄國賓飯店的外帶年菜包括講究真材實料、質精量足的粵式佳餚，以及來自天府之國、融合道地與創意的百變川味。桌菜組合每套6,800元(適5人)，提袋兼具恆溫設計與俐落收納，響應環保概念。同時亦推出多款年節伴手禮盒，包括國賓魚翅佛跳牆、干貝XO醬、各式臘味、鳳梨酥等，讓新春送禮體面大器！

粵菜廳推出五人份桌菜組合6,800元及10多道單點菜色， 9折後最低360元起，多道冠軍年菜任君挑選。川菜廳推出五人份桌菜組合6,800元及10多道餐廳招牌菜色，9折後最低342元起，輕鬆在家享用人氣美味。象徵圓滿吉祥的湯品絕對是圍爐必備。「羊肚菌花膠鮑魚雞燉翅」(每盅6,800元)今年國賓將珍寶湯品、頂級食材與日本國寶級KOYO美濃燒鍋合而為一，團圓宴盡顯尊榮大氣。

高雄國賓大飯店年節伴手禮「五福臨門禮盒」 圖／高雄國賓大飯店提供

高雄國賓大飯店備有多款年節伴手禮盒，可依預算及需求挑選，包括象徵財富滿載的鳳梨酥禮盒(每盒20入880元)、二瓶裝干貝XO醬禮盒(每盒1,000元)、集結二瓶干貝XO醬與臘味的『五福臨門禮盒』(每盒2,380元)，讓顧客於新春時節送禮自用皆宜，2月2日前預購不限盒數可享9折優惠(鳳梨酥禮盒除外)。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

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