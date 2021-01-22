台中林酒店森林百匯 訂位送焗烤龍蝦

台中林酒店歡慶農曆春節即將到來，旗下森林百匯餐廳至2月底前，推出多道澎湃的「牛轉乾坤開鴻運」料理，讓食客在繁忙年節籌備期間無須備料開伙，也能愜意品嚐五星美味。森林百匯除提供當季及產地直送的蔬果、漁貨，並擁有西式、日式、中式、粵式、泰式、港點、西點、PIZZA等八大主題廚房，最受歡迎的「波士頓龍蝦湯、椒鹽天使紅蝦、現切爐烤肋眼牛排」無限量供應之外，甜點區更增加大人及小孩都愛的鯛魚燒，新鮮現烤，餡多味美。

即日起至4月30日，加碼推出【訂位送焗烤龍蝦】活動。凡預先訂位，即可享每人位上焗烤龍蝦半隻，加質不加價，平日午晚餐990元，假日午晚餐1,190元，另加10％服務費(除夕至初五除外)。不定期也會推出期間限定料理，再加上原有網路訂位付款享95折優惠，以及填寫線上問卷抽獎活動，家人朋友共享美食正是時候。

此外，【奇鮮日料】禮聘名廚團隊以產地食材及健康的烹調手法，呈現突破框架，變化豐富的客制化餐點。主廚－陳鎮國：鑽研日本料理近30年，擁有獨特高超的料理手法，近期澳洲龍蝦正夯，肉厚鮮美，精心推出多種龍蝦二吃(特價1,500元)，赤身、沙拉、火鍋、清蒸等作法，品嚐到海鮮最原始的甜味及感動。餐廳的設計前衛時尚，並設有獨立包廂區，是聚會及宴客的首選。相關活動詳情，請上台中林酒店官網http://www.thelin.com.tw或官方粉絲頁查詢。