行政院長赴桃園為醫護打氣

因應疫情升溫、桃市召開區域聯防會議

會後蘇貞昌院長由鄭市長陪同向參與聯防會議的九大急救責任醫院院長致意。圖/傅秉祥

行政院長蘇貞昌今(22)日由桃園市長鄭文燦陪同參加由桃園市衛生局邀集轄內九家急救責任醫院召開的區域聯防院長會議，蘇院長並於會中以遠端視訊方式為部桃(衛生福利部桃園醫院)醫護人員加油打氣，蘇院長說全世界受新冠肺炎侵襲一波未平一波又起，已經造成9,400多萬人感染病毒、200多萬人死亡，期勉部桃與所有聯防醫院醫護一起努力，撐住桃園、守住台灣!

蘇貞昌:撐住桃園、守住台灣

桃園市長鄭文燦也藉由遠端視訊勉勵部桃所有醫護人員的辛勞，並請徐永年院長代他感謝前進指揮中心指揮官王必勝醫師與部桃所有醫護人員，以及感謝國軍出動33化學群協助消毒，並提供三軍總醫院、804醫院、榮民總醫院桃園分院作為後送醫院支援。鄭市長指出因應全球新冠肺炎衝擊，桃園市自去年2月24日即成立急救責任醫院醫療區域聯防醫療網，他期勉聯防醫療網的成員一起努力，協助桃園共度難關!鄭文燦指出桃園身為國門之都，是國外進入國境第一站，正值世界疫情高峰期，加上出入境的國內外人士增加很多，連帶讓隔離、檢疫的人數也為全台最多，截至目前已有4,336位居家檢疫、223位收治(佔全國25.7%)，其中部桃收治114位，鄭市長說部桃醫院每天平均約有300人急診、3,000人問診，發生群聚感染後，全院已逐漸清空，部份病患已移出藉以降低感染風險，目前留院治療僅剩217位、採分艙分流自主管理，除此衛服部已設立前進指揮中心，並結合九家區域責任醫院(林口長庚醫院、台北榮民總醫院桃園分院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院、天晟醫院、國軍桃園總醫院、聖保祿醫院、天成醫院、怡仁綜合醫院)加入支援以及國防部的協助下，目前團隊士氣高昂，有信心克服此次難關，保障國人安全、續保台灣為全球防疫典範美譽。