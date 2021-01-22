春遊滬尾慶團圓 饗優惠　

年味活動齊登場 歡慶新年好運來

滬尾藝文休閒園區於春節期間帶領民眾迎新春，過好年，於大年初一帶來精采醒獅技藝搭配戰鼓表演外，大年初一至初五更有【賀年幸運抽紅包】活動，禮萊廣場當日消費滿3,000元即可抽紅包，有機會抽中電影票、商品券等幸運好禮，每日限量100份，新年想試試手氣就來禮萊廣場！

新春滿額大方送

園區新春滿額送贈品於1/22搶先開跑，憑禮萊廣場當日發票累計消費滿2500元送奇樂多代幣劵(限量200份，送完為止)；累計消費滿5000元即送150元美食劵(限量80份，送完為止)，而園區會員還有加碼好禮－主廚特製港式蘿蔔糕！加入園區會員並單日累計消費滿3000元即贈蘿蔔糕１條，每日限量10條，想品嘗的民眾不容錯過！除了以上活動外，還有【捐發票送春聯】、【創意彩繪燈籠】等活動，響應公益外也增添年味讓園區擁有繽紛多元的色彩，點綴整個佳節。

季節限定 心旅行賞花季

淡水櫻花季即將展開，新年心旅行快來入住將捷金鬱金香酒店一掃昨日的疲倦！凡參加心旅行３天２夜專案旅客，除可享有輕軌１日券暢遊淡水重要景點外，加碼接送賞櫻，直達淡水無極天元宮等知名櫻花景點（視花況調整地點），另外與KKDAY合作賞櫻專車，１泊旅客可以加價參加專業導遊的季節限定賞花行程，欣賞櫻花最美的瞬間，體驗離塵不離城的美麗風景。

春節饗宴，外帶年菜慶團圓

農曆春節，與家人相聚吃頓豪華豐盛的團圓飯吧！將捷金鬱金香酒店推出年菜外帶服務，加熱即可食用，不用煮就能享用超澎湃年節美味，長輩吃得開心，體會晚輩用心，一家開心過整年！過年期間初一到初五宴會廳推出春節團圓桌菜13,880元+10%，河畔餐廳則推出龍蝦雙拼套餐1,380元＋10％，新春假期出門走走，吃吃美食，來將捷金鬱金香酒店度過幸福的新春好日子。

寒假來臨,滬尾藝文休閒園區的河畔餐餐，特別為小小貴賓準備健康兒童餐，讓小小貴賓也有專屬的餐點，快樂過寒假。

疫情期間，滬尾藝文休閒園區在２公頃的開放園區，提供來客安全。安心。又健康的環境，讓大家有個愉快又健康的春之旅。