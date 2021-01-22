春節走春迎財神 尖山埤江南渡假村推泡泡嘉年華

春節連假走春景點行程，台糖尖山埤江南渡假村將於大年初一至初四，2月12至15日期間，舉辦「牛轉錢坤財神到-魔幻泡泡嘉年華」春節主題活動。在渡假村鳥居前的廣場設置5公尺高「聚財神」招財祈福，歡喜迎接每位遊客，還有泡泡派對、魔術秀、街頭藝人表演、市集等多項熱鬧活動陪大家一同歡樂迎春節。

江南渡假村2月12至15日舉辦「魔幻泡泡嘉年華」活動，有讓孩子同樂的「夢幻泡泡派對」，利用泡泡創造各種意想不到的新奇玩法，還有「小丑魔術秀」、「旭山市集」、「吉祥物快閃」及「街頭藝人表演」等，讓孩子們可以在大草原上盡情奔跑、吹泡泡、逛市集、享受悠閒的野餐樂趣，是春節親子渡假的好去處。



渡假村業者說，魔幻泡泡嘉年華活動特別邀請「Kid’s泡泡派對」專業團隊帶來超夢幻的泡泡表演及親子體驗活動，所使用的泡泡水皆符合SGS檢測合格，不含重金屬及大腸桿菌，家長可以放心讓孩子同樂。

入夜的江南渡假村也同樣精彩，農曆除夕至初四晚間舉辦「星光音樂會」，期間入住的每間客房可獲得「轉盤歡樂送」抽獎券1張，最大獎有999純金紅包袋等多項驚喜好禮。

寒假安排旅遊正逢防疫期間，帶著全家人走出戶外、親近大自然是安心的休閒選擇，擁有生態豐富的「幸福百甲山水」江南渡假村落實各項防疫措施，今年園內還新增戶外兒童設施「沙坑溜滑梯」遊戲場，是小孩放電遊戲的好場所，詳情官網查詢www.chiensan.com.tw。